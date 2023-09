By

អ្នកបង្កើតហ្គេមវេទិកាផ្អែកលើរូបវិទ្យាដ៏ពេញនិយម Only Up! បានសម្រេចចិត្តដកហ្គេមចេញពីមុខហាង Steam ដោយលើកឡើងពី "ភាពតានតឹង" ដែលជាហេតុផលនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តនេះ។ ឡើងតែប៉ុណ្ណោះ! ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខែឧសភា នៅពេលដែលអ្នកស្ទ្រីមល្បីៗ និង YouTubers បង្ហាញពីការព្យាយាមរបស់ពួកគេដើម្បីឈានទៅដល់កំពូលនៅក្នុងហ្គេមដ៏លំបាកនេះ។

នៅក្នុងការអាប់ដេតនៅលើ Steam អ្នកបង្កើតហ្គេមដែលមានឈ្មោះ SCKR Games បានពណ៌នាថាខ្លួនជាអ្នកបង្កើតទោល ហើយបានទទួលស្គាល់ថា Only Up! គឺជាបទពិសោធន៍ដំបូងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍វីដេអូហ្គេម។ ពួកគេបានបង្កើតហ្គេមនេះជាការច្នៃប្រឌិត និងជាវិធីមួយដើម្បីសាកល្បងខ្លួនឯង ប៉ុន្តែវាបានបញ្ចប់ដោយធ្វើឱ្យពួកគេមានភាពតានតឹងជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះ។ ឥឡូវនេះ ពួកគេ​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ដើម្បី​បន្ត​ទៅមុខ ហើយ​ដាក់​ហ្គេម​នៅ​ពីក្រោយ​ពួកគេ។

អ្នកបង្កើតបានលាតត្រដាងថាពួកគេកំពុងធ្វើការលើហ្គេមបន្ទាប់របស់ពួកគេដែលមានលេខកូដ Kilth ។ ពួកគេបានបង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់សន្តិភាពនៃចិត្ត និងការព្យាបាល ហើយគ្រោងនឹងឈប់សម្រាក ដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេនៅក្នុងការរចនាហ្គេម។ ជាមួយនឹងចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ថ្មីរបស់ពួកគេ ពួកគេមានបំណងដឹកនាំថាមពលរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅកាន់ Kilth ។ ហ្គេមនាពេលខាងមុខនឹងមានប្រភេទ និងការកំណត់ខុសគ្នាទាំងស្រុង ដោយផ្តោតលើការថតភាពយន្ត។ អ្នកបង្កើតសង្ឃឹមថានឹងសហការជាមួយក្រុមតូចមួយសម្រាប់គម្រោងដ៏លំបាកនេះ ដើម្បីបង្កើនជំនាញរចនាហ្គេមរបស់ពួកគេ។

នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេ Only Up! ត្រូវបានយកចេញពី Steam ។ កាលពីមុន ហ្គេមនេះត្រូវបានដកចេញដោយសារតែការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានរក្សាសិទ្ធិ ប៉ុន្តែវាបានត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបំពានត្រូវបានដកចេញ។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍បានទទួលស្គាល់មតិកែលម្អ និងការគាំទ្រពីសហគមន៍ទាក់ទងនឹងគុណវិបត្តិនៅក្នុងហ្គេម ហើយបានសម្តែងការដឹងគុណចំពោះសហការីដែលចេះអាណិតអាសូរ និងរួសរាយរាក់ទាក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។

ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបង្កើតក្នុងការលុប Only Up! ហើយបង្ហាញពីភាពតានតឹងរបស់ពួកគេបានបន្លឺឡើងនូវមនោសញ្ចេតនារបស់ Dong Nguyen ដែលជាអ្នកបង្កើត Flappy Bird ដែលបានទាញហ្គេមនេះពី App Store ក្នុងឆ្នាំ 2014 ដោយសារតែភាពញៀនរបស់វា។ ង្វៀន​បាន​បង្ហើប​ថា​គាត់​មាន​អារម្មណ៍​ខុស​ឆ្គង និង​មិន​ស្រួល​ជាមួយ​នឹង​ជោគជ័យ​នៃ​ការ​ប្រកួត​នេះ។

ពេលសរសេរ មានតែ Up! បច្ចុប្បន្នមិនមានសម្រាប់ទិញនៅលើ Steam ទេ ទោះបីជាទំព័ររបស់វានៅតែមាន។ ចំណងជើងហ្គេមត្រូវបានប្តូរទៅជា "មិនមាន" ហើយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា "Indiesolodev" ។ ការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់វិជ្ជមានសម្រាប់ Only Up! នៅតែអាចរកបាននៅលើទំព័រ Steam ។

ប្រភព៖ [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)