អ្នកធ្វើបទបង្ហាញទូរទស្សន៍ទិញសំបុត្រថ្នាក់ដំបូងដើម្បីស្វែងរកថ្នាក់ដំបូងមិនមានទេ។

By

ថ្មីៗនេះ ពិធីករទូរទស្សន៍វេលស៍ លោក Phil Steele បានរកឃើញថា ខ្លួនគាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឱ្យអស់សំណើចមួយ នៅពេលដែលគាត់បានទិញសំបុត្ររថភ្លើងថ្នាក់ដំបូងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Cardiff ដោយគ្រាន់តែដឹងថារថភ្លើងដែលគាត់បានជិះមិនមានផ្នែកថ្នាក់ទីមួយទេ។ Steele ដែលជាអតីតអ្នកលេងបាល់ឱបអាជីព និងជាពិធីករវិទ្យុដ៏ល្បីល្បាញ និងអ្នកអត្ថាធិប្បាយកីឡា កំពុងធ្វើដំណើរទៅរៀបចំអាហារពេលល្ងាចនៅជិត Llandudno នៅពេលដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តឡើងលើកៅអីថ្នាក់ទីមួយដោយប្រើកម្មវិធី Trainline ។

នៅពេលឡើងរថភ្លើង លោក Steele ដឹងភ្លាមៗថាមិនមានថ្នាក់ដំបូងលើសេវាកម្មដែលគាត់បានជ្រើសរើសនោះទេ។ គាត់​បាន​ប្រៀបធៀប​បទពិសោធន៍​របស់គាត់​យ៉ាង​កំប្លែង​ទៅនឹង​ការទិញ​ទូរទស្សន៍​ធំ​ជាង ដើម្បី​ដឹងថា​វា​តូច​ជាង​ក្នុង​មនុស្ស​ម្នាក់​។ Steele បានសង្ឃឹមថានឹងមានកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ និងផាសុកភាពសម្រាប់ធ្វើការក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើររបស់គាត់ ដែលជាមូលហេតុដែលគាត់ជ្រើសរើសសម្រាប់កៅអីថ្នាក់ទីមួយ។

ប្រវត្តិដ៏ទូលំទូលាយរបស់ Steele ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀន និងជំនាញលេងសើចរបស់គាត់បានធ្វើឱ្យគាត់មានប្រជាប្រិយភាពបន្ទាប់ពីវាគ្មិនអាហារពេលល្ងាចនៅ Wales ។ បទពិសោធន៍របស់គាត់ក្នុងការបង្រៀនសិស្សដែលមានការលំបាកក្នុងការសិក្សានៅជ្រលង Rhymney បានផ្តល់ឱ្យគាត់នូវសម្ភារៈជាច្រើនដើម្បីកម្សាន្តអារម្មណ៍ទស្សនិកជន។ ថ្វីបើមានការលាយឡំគ្នាក៏ដោយ Steele ហាក់បីដូចជាកំពុងឈានទៅមុខ ហើយបានចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់គាត់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ហោះរបស់គាត់ មនុស្សម្នាក់បានស្នើឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី Transport for Wales សម្រាប់ការកក់នាពេលអនាគត ដោយសារវាផ្តល់នូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតលើសេវាកម្មដែលមាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ The Trainline បានធានាឱ្យ Steele ថាគាត់អាចទទួលបានប្រាក់សំណងសម្រាប់ផ្នែកទីមួយនៃសំបុត្ររបស់គាត់។ យោងតាមគេហទំព័រ Transport for Wales គ្រឿងបរិក្ខារថ្នាក់ទីមួយមាននៅលើសេវាកម្មចម្បងរបស់ពួកគេដែលប្រតិបត្តិការរវាង Holyhead និង Cardiff ប៉ុណ្ណោះ។

នៅទីបញ្ចប់ ខណៈពេលដែលដំណើររបស់ Phil Steele ប្រហែលជាមិនមានភាពប្រណិតដូចការរំពឹងទុក វាពិតជាផ្តល់នូវពេលវេលាដ៏រីករាយ និងការរំលឹកមួយដើម្បីពិនិត្យមើលភាពអាចរកបានពីរដងមុនពេលទិញសំបុត្រ។

ប្រភព:

- គ្មាន។