អ្នកប្រកួតប្រជែងថ្មីនៅក្នុងហ្គេមស្មាតហ្វូន៖ ទូរស័ព្ទគ្មានអ្វី ២

នៅក្នុងពិភពលោកដែលគ្របដណ្ដប់ដោយ iPhones និង Android ក្រុមហ៊ុន Nothing ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍បានចូលទីផ្សារស្មាតហ្វូនជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិត Nothing Phone 2 ។ ត្រូវបានរចនាឡើងជាជម្រើសដែលមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះស្មាតហ្វូនបែបប្រពៃណី Nothing Phone 2 ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់តែមួយគត់។

ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​ប្រើ iPhone អស់​រយៈពេល 16 ឆ្នាំ ខ្ញុំ​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​សម្រាក​ពី​ឧបករណ៍​ធម្មតា​របស់​ខ្ញុំ ហើយ​សាកល្បង​ប្រើ Nothing Phone 2 ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​រយៈពេល 2 សប្តាហ៍​ជុំវិញ​ទ្វីប​អឺរ៉ុប។ ទោះបីជាការកែសម្រួលដំបូងនៃអត្ថបទរបស់ខ្ញុំប្រែទៅជាពណ៌បៃតងក៏ដោយ ខ្ញុំបានរកឃើញថាខ្ញុំអាចរស់បានដោយគ្មានទូរស័ព្ទ iPhone ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ។

ទូរស័ព្ទ iPhone របស់ Apple គឺជាគំរូនៃបច្ចេកវិទ្យាស្មាតហ្វូន ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការចេញថ្មីនីមួយៗ ការផ្លាស់ប្តូរមិនសូវសំខាន់។ វាកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ដោយសារការកែលម្អហាក់ដូចជាតូចតាច ដូចជាការអាប់ដេតកាមេរ៉ា ឬការកែលម្អថ្មបន្តិចបន្តួច។

នេះគឺជាកន្លែងដែល Nothing Phone 2 ចូលមក។ បង្កើតឡើងដោយសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យា Carl Pei គ្មានអ្វីដែលផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ថ្មីនៃស្មាតហ្វូននោះទេ។ Nothing Phone 2 ដំណើរការលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និងមានចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើក្រាហ្វិកតែមួយគត់ និងភ្លើងជូនដំណឹង "Glyph" នៅខាងក្រោយឧបករណ៍។

មិនដូចស្មាតហ្វូនប្រពៃណីដែលមានរូបតំណាងកម្មវិធីចម្រុះពណ៌នោះទេ គ្មានអ្វីដែលត្រូវប្រើវិធីផ្សេងនោះទេ។ រូបភាព monochromatic សម្រាប់កម្មវិធីត្រូវបានរចនាឡើងដោយចេតនាដើម្បីកាត់បន្ថយការល្បួងឱ្យប្រើទូរស័ព្ទច្រើនពេក។ ជម្រើសនៃការរចនានេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការរំខាន និងលើកកម្ពស់បទពិសោធន៍ស្មាតហ្វូនដែលផ្តោតអារម្មណ៍ និងយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុន។

តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវជម្រើសមួយសម្រាប់បទពិសោធន៍ស្មាតហ្វូនធម្មតា ទូរស័ព្ទ Nothing Phone 2 ប្រកួតប្រជែងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃឧស្សាហកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយ Apple និង Android ។ វាផ្តល់នូវជម្រើសថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកឧបករណ៍ដែលមិនសូវរំខាន។ ថាតើ Nothing Phone 2 នឹងទទួលបានការទាក់ទាញដ៏ធំនៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញ ប៉ុន្តែវាពិតជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមលើទីផ្សារ។

