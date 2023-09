The Sandman: រដូវកាលទីមួយពេញលេញមកដល់ទម្រង់ឌីជីថល និងរូបវិទ្យា

By

រដូវកាលទី XNUMX ដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងនៃ "The Sandman" ដែលបង្កើតឡើងដោយ Neil Gaiman, Allan Heinberg, និង David S. Goyer បានជួបបញ្ហាដោយសារតែការចរចាកិច្ចសន្យាដែលកំពុងបន្ត។ ខណៈពេលដែលកំពុងរង់ចាំការវិវឌ្ឍនៅផ្នែកខាងមុខនេះ អ្នកគាំទ្រនៃស៊េរីនឹងអាចធ្វើជាម្ចាស់ច្បាប់ចម្លងនៃរដូវកាលទី XNUMX ក្នុងទម្រង់ឌីជីថល ឬជាទម្រង់រូបវន្ត។

នៅថ្ងៃទី 18 ខែកញ្ញា "The Sandman: The Complete First Season" នឹងមានសម្រាប់ការផ្សាយតាមឌីជីថលនៅលើវេទិកាដូចជា Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play និង Vudu ។ សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តច្បាប់ចម្លងរូបវន្ត ឈុត 4K Ultra HD, Blu-ray និង DVD នឹងចេញនៅថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកា។

ឈុតនេះរួមបញ្ចូលទាំងវគ្គទាំង 11 ពីរដូវកាលទី XNUMX រួមជាមួយនឹងចំណុចពិសេស រួមទាំងការមើលពីក្រោយឆាក និងការរុករករឿង "The World of The Endless" ។

ខណៈពេលដែលលោក Peter Friedlander ដែលជាប្រធានទូរទស្សន៍ UCAN scripted TV របស់ Netflix មិនបាននិយាយដោយផ្ទាល់ថាតើរដូវកាលទី 2 នឹងមានចំណងជើងថា "Season XNUMX" ទេគាត់បានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខិតជិតកម្មវិធីនៅក្នុង "បរិមាណ" ។ Friedlander បាននិយាយថា “មានការសម្រេចចិត្តដែលមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើង ប៉ុន្តែយើងកំពុងពិចារណាលើវិធីសាស្រ្តនៃការប្រមូលផ្តុំ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺនៅលើតុនៅពេលដែលវាមកដល់ 'Sandman' ។ វា​ជា​ការ​បង្ហាញ​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត»។ នេះ​បញ្ជាក់​ថា​រចនាសម្ព័ន្ធ​នៃ​ការ​សម្ដែង​អាច​នឹង​មិន​ធម្មតា​ ដែល​មាន​សក្ដានុពល​បង្ហាញ​វគ្គ​បន្ថែម​ឬ​ការ​ដាក់​សាច់រឿង​ជា​ក្រុម​ជាមួយ​គ្នា។

ដើម្បីបន្ថែមភាពរំជើបរំជួល ខាងក្រោមនេះគឺជាតម្លៃលក់រាយដែលបានស្នើសម្រាប់កំណែផ្សេងៗគ្នានៃ "The Sandman: The Complete First Season"៖ Digital UHD ($24.99), 4K Ultra HD ($44.98), Blu-ray ($29.98) និង DVD ( $24.98)។

អ្នកគាំទ្ររឿង "The Sandman" អាចទន្ទឹងរង់ចាំម្ចាស់រដូវកាលទីមួយ ហើយទន្ទឹងរង់ចាំព័ត៌មានថ្មីៗអំពីអនាគតនៃស៊េរីនេះ។

