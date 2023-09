សារៈសំខាន់នៃការកំណត់ថាតើទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលគឺជាសន្តិសុខ - SEC v. Ripple និង SEC v. Coinbase

នៅក្នុងពិភពនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ មានការជជែកដេញដោលជាបន្តបន្ទាប់អំពីថាតើទ្រព្យសកម្មឌីជីថលមួយចំនួនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមូលបត្រ ហើយដូច្នេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិដោយគណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក (SEC)។ SEC ពឹងផ្អែកលើ "ការធ្វើតេស្ត Howey" ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុង SEC v. WJ Howey ដើម្បីកំណត់ថាតើការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាកិច្ចសន្យាវិនិយោគ ហើយដូច្នេះសន្តិសុខ។ ការសម្រេចចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុង SEC v. Ripple Labs ដែលចាត់ទុកថាការលក់និមិត្តសញ្ញាឌីជីថល XRP មិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃបទប្បញ្ញត្តិ SEC បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ ហើយត្រូវបានលើកឡើងដោយ Coinbase ក្នុងការការពារប្រឆាំងនឹង SEC នៅក្នុង SEC v. Coinbase ។

SEC បានចោទប្រកាន់ថាសញ្ញាសម្ងាត់ជាច្រើនដែលបានចុះបញ្ជីសម្រាប់ការជួញដូរនៅលើ Coinbase គឺជាមូលបត្រ ហើយត្រូវតែគ្រប់គ្រង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Coinbase អះអាងថាកិច្ចសន្យាវិនិយោគត្រូវតែផ្តល់សិទ្ធិតាមកិច្ចសន្យាចំពោះតម្លៃនាពេលអនាគត ហើយករណីគ្រីបតូថ្មីៗមិនគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ SEC ក្នុងការប្រើប្រាស់ "គ្រោងការណ៍" ជាការគេចចេញពីអត្ថបទច្បាប់នោះទេ។ Coinbase ពឹងផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តរបស់ Ripple ដោយអះអាងថាមិនមានកិច្ចសន្យាវិនិយោគនៅក្នុង blind, bid-ask, spot exchange exchanges ដែលជាកម្មវត្ថុនៃករណី Ripple ។

ខណៈពេលដែល Coinbase ប្រកែកក្នុងការពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ Ripple វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាចៅក្រម Rakoff នៅក្នុង SEC v. Terraform Labs បានច្រានចោលភាពខុសគ្នាស្រដៀងគ្នា ហើយបានបដិសេធមិនបែងចែកកាក់ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈនៃការលក់របស់ពួកគេ។ លើសពីនេះទៀត SEC បានដាក់ឯកសារដែលស្វែងរកការប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើការសម្រេចចិត្តរបស់ Ripple ហើយសភាកំពុងពិចារណាលើច្បាប់ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ និងអាចប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ។

វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូដើម្បីកំណត់ថាតើទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលរបស់ពួកគេគួរតែត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាមូលបត្រ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ SEC ។ វិវាទប្រឆាំងនឹង SEC និងការទាមទាររបស់វិនិយោគិនឯកជននៅតែបន្ត ដោយក្រុមហ៊ុននានាបានប្រកែកថាទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលរបស់ពួកគេមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកជាមូលបត្រទេ។ នៅពេលដែលទិដ្ឋភាពបទប្បញ្ញត្តិបន្តវិវឌ្ឍ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ចុងក្រោយបំផុត និងការផ្លាស់ប្តូរនីតិប្បញ្ញត្តិដែលអាចមានសក្តានុពល។

