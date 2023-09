EA ប្រកាសគម្រោង Rene: ហ្គេម Next-Gen Sims នឹងត្រូវបានទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ

By

EA បានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតថ្មីអំពីហ្គេម Sims ជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួន ដែលមានឈ្មោះកូដថា Project Rene ។ នៅក្នុងការបង្ហោះប្លក់មួយកំឡុងពេលធ្វើបទបង្ហាញ Behind The Sims ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថាហ្គេមនឹងអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាពជោគជ័យរបស់ The Sims 4 ដែលចាប់ផ្តើមលេងដោយសេរីកាលពីឆ្នាំមុន។

ជម្រើសទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ Project Rene មានន័យថាអ្នកលេងនឹងអាចចូលរួម លេង និងរុករកហ្គេមដោយមិនចាំបាច់មានការជាវ ការទិញហ្គេមស្នូល ឬមេកានិចថាមពល។ EA មានបំណងធ្វើឱ្យវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកលេងក្នុងការអញ្ជើញ ឬចូលរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិ និងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗ រឿងរ៉ាវ និងបញ្ហាប្រឈមនានា។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ EA បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាហ្គេមនឹងនៅតែមានមាតិកា និងកញ្ចប់ដែលអាចទិញបាន ស្រដៀងទៅនឹង The Sims 4។ ប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃ និងរបៀបដែលធាតុទាំងនេះនឹងត្រូវបានលក់អាចខុសគ្នាពីហ្គេមបច្ចុប្បន្ន។ EA បានផ្តល់ឧទាហរណ៍នៃការបន្ថែមអាកាសធាតុជាមូលដ្ឋានជាលក្ខណៈពិសេសឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា ខណៈដែលកញ្ចប់នាពេលអនាគតអាចផ្តោតលើប្រធានបទជាក់លាក់ដូចជាកីឡារដូវរងា ឬការប្រកួតជាដើម។

ការចេញផ្សាយគម្រោង Rene មិនមានន័យថាការបញ្ចប់នៃការគាំទ្រសម្រាប់ The Sims 4 នោះទេ។ EA គ្រោងនឹងបន្តផ្តល់នូវការអាប់ដេត និងខ្លឹមសារថ្មីសម្រាប់សហគមន៍ The Sims 4 នាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ។

ទោះបីជាមិនទាន់មានកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានប្រកាសក៏ដោយ ប៉ុន្តែ EA បាននិងកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយតម្លាភាពជាងមុនសម្រាប់ Project Rene ។ ក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់បានបង្ហើបថា ហ្គេមនេះនឹងផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍អ្នកលេងទោល និងអ្នកលេងច្រើន ជាមួយនឹងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសមាសធាតុអ្នកលេងច្រើនដែលត្រូវបានកំណត់នឹងបង្ហាញនៅពេលក្រោយក្នុងឆ្នាំនេះ។

ប្រភព៖ [The Verge](ប្រភព)