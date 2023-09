The First Descendant ណែនាំវីរបុរសថ្មី Sharen Julicia: A half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

The First Descendant ដែលជាអ្នកបាញ់ប្លន់នាពេលខាងមុខរបស់ Nexon បានបង្កើតការបំផ្លើសជាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកលេងល្បែង។ ដំណើរការដោយ Unreal Engine 5 ហ្គេមជំនាន់ក្រោយនេះត្រូវបានកំណត់ឱ្យចេញផ្សាយសម្រាប់ PC, PS5 និង Xbox Series X|S ។ ថ្មីៗនេះ វីរបុរសថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Sharen Julicia ត្រូវបានបង្ហាញដោយបង្ហាញពីសមត្ថភាពដ៏សាហាវរបស់នាងនៅក្នុងឈុតខ្លីៗនៃការលេងហ្គេម។

Sharen Julicia ដែលជាស្ត្រីពាក់កណ្តាលដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ តួអង្គពាក់កណ្តាលម៉ាស៊ីន នាំមកនូវស្ទីលលេងដ៏ពិសេសមួយទៅកាន់ The First Descendant ។ ជំនាញរបស់នាងស្ថិតនៅលើការប្រយុទ្ធក្នុងចម្ងាយជិត ដែលធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកលេងដែលចូលចិត្តកលល្បិចឈ្លានពាន។ Sharen ប្រើប្រាស់ការក្លែងបន្លំទាំងសម្រាប់វិធីសាស្រ្តលួចលាក់ និងការដកថយយ៉ាងរហ័ស ដែលអនុញ្ញាតឱ្យនាងចូលទៅជិតសត្រូវរបស់នាងដោយមិនបានរកឃើញ។

ជំនាញអកម្មមួយរបស់ Sharen គឺ Assassinator អាចឱ្យនាងដោះស្រាយការខូចខាតដែលកើនឡើងដល់សត្រូវដែលមិនបានកំណត់គោលដៅរបស់នាង។ សមត្ថភាពនេះពង្រីកឥទ្ធិពលដ៍សាហាវរបស់នាងនៅលើសមរភូមិ។ លើសពីនេះទៀត Sharen មានជំនាញសកម្មជាច្រើនដែលបង្កើនសក្តានុពលវាយលុករបស់នាង។ Cutoff Beam បញ្ចេញការវាយប្រហារតាមធ្នឹមអគ្គិសនី ដែលមិនត្រឹមតែបំផ្លាញការខូចខាតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអនុវត្តឥទ្ធិពល Electrocution ទៅលើគោលដៅរបស់នាងផងដែរ។

ជំនាញសកម្មមួយទៀតដែលនាងមានគឺ Active Camouflage ដែលលាក់វត្តមានរបស់នាងរហូតដល់នាងបញ្ចេញការវាយប្រហារ។ បច្ចេកទេសនេះចាប់ផ្តើមមុខងារ Ambush នៅពេលដែលការក្លែងបន្លំបញ្ចប់ បង្កើនការខូចខាតនៃការវាយប្រហារបន្ទាប់របស់នាង។ លើសពីនេះ Sharen អាចដាក់ពង្រាយ Shock Nuts គ្រឿងផ្ទុះដែលធ្វើអោយសត្រូវរបស់នាងស្រឡាំងកាំង និង Flash Daggers ដែលបញ្ចេញគ្រាប់ផ្លោងជាច្រើនគ្រាប់ទៅកាន់សត្រូវក្នុងរង្វង់គោលដៅរបស់នាង។ ដាវ​ទាំងនេះ​ដោះស្រាយ​ការ​ខូចខាត​ដោយ​ការ​ផ្ទុះ និង​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ឥទ្ធិពល Electrocution ។

The First Descendant សន្យាថានឹងផ្តល់នូវការលេងហ្គេមដ៏រំភើប និងការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លា ហើយ Sharen Julicia បន្ថែមផ្នែកដ៏គួរឱ្យរំភើបមួយទៀតទៅក្នុងហ្គេម។ អ្នកលេងហ្គេមអាចទន្ទឹងរង់ចាំបទពិសោធន៍ដែលពោរពេញដោយសកម្មភាពជាមួយនឹងស្ត្រីពាក់កណ្តាលដ៏សាហាវនេះ ឃាតកពាក់កណ្តាលម៉ាស៊ីន។ សូមរង់ចាំតាមដានវីដេអូហ្គេមថ្មីផ្តាច់មុខ ព្រោះ IGN នឹងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពី The First Descendant ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

និយមន័យៈ

- អ្នកបាញ់ប្លន់៖ ប្រភេទហ្គេមវីដេអូដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវធាតុផ្សំនៃការលួច និងការបាញ់ប្រហារ ដែលអ្នកលេងប្រមូលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងឧបករណ៍នៅពេលចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធ។

- Unreal Engine 5៖ ម៉ាស៊ីនអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេមទំនើបដែលបង្កើតឡើងដោយ Epic Games ។

- បែបផែន​ការ​កាត់​ចរន្ត​អគ្គិសនី៖ យន្តការ​នៃ​ការ​លេង​ហ្គេម​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​ខូចខាត​បន្ថែម ឬ​ឥទ្ធិពល​ស្ថានភាព​លើ​គោលដៅ​ដែល​រង​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​អគ្គិសនី។

ប្រភព:

- Ryan McCaffrey នាយកប្រតិបត្តិរបស់ IGN នៃការមើលជាមុន និងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកម្មវិធី Xbox និងកម្មវិធីសម្ភាសន៍។