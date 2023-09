ឆ្នាំបច្ចេកវិទ្យាចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ Apple និងសន្និសីទ Dreamforce

សប្តាហ៍ទីពីរនៃខែកញ្ញា គឺជាការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយ ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple និងសន្និសីទ Dreamforce របស់ Salesforce ដែលកំណត់សម្លេងសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះ។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះក៏បង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃរដូវកាលសន្និសីទបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ ជាមួយនឹងការបង្ហាញជាជួរសម្រាប់ Meta Platforms, Microsoft និង Oracle ។

ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងគឺការផ្តល់ជូនជាសាធារណៈដំបូងរបស់ Arm Holdings ដែលរំពឹងថានឹងផ្តល់តម្លៃដល់អ្នករចនាបន្ទះឈីបពី 50 ពាន់លានដុល្លារទៅ 54.5 ពាន់លានដុល្លារ។ IPO នេះ រួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនជាសាធារណៈដែលបានគ្រោងទុកនៃការចាប់ផ្តើមចែកចាយ Instacart អាចធ្វើអោយទីផ្សារ IPO បច្ចេកវិទ្យាដែលស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញ។ ភាគហ៊ុនមានកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំនេះ ដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាផ្នែកច្បាប់ លក្ខខណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិន និងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកច្បាប់បានធ្វើឱ្យមានការព្រួយបារម្ភ។

ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះ បង្ហាញទាំងឱកាស និងបញ្ហានៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា។ IPO របស់ Arm បង្ហាញពីភាពខ្លាំងនៃបច្ចេកវិទ្យា និង AI ខណៈពេលដែលករណី Google-DoJ លើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីថាមពលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន។ ក្រសួងយុត្តិធម៌អះអាងថា Google បានប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងដោយខុសច្បាប់ជាមួយអ្នកផលិតទូរស័ព្ទ និងកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីផ្តាច់មុខទីផ្សារម៉ាស៊ីនស្វែងរក។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមប្រឹក្សាព្រឹទ្ធសភាកំពុងប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ AI ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ហើយច្បាប់ bipartisan កំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រង AI ។ សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សដូចជា Apple និង Salesforce ក៏មិនមានភាពស៊ាំនឹងបញ្ហាប្រឈមដែរ ដោយក្រុមហ៊ុន Apple ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាចំណូល និងការលក់ ហើយ Salesforce ពិចារណាផ្លាស់ប្តូរទីតាំង Dreamforce ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងការគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅ San Francisco ។

ក្តីបារម្ភចម្បងដែលលេចឡើងជុំវិញទិដ្ឋភាពបច្ចេកវិទ្យាគឺ AI ។ លក្ខណៈបិទទ្វារនៃការពិភាក្សា និងសក្តានុពលសម្រាប់ការចាប់យកបទប្បញ្ញត្តិដោយអ្នកលេងលេចធ្លោនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះបង្កើតជាសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃបទប្បញ្ញត្តិ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ការ​ចូល​រួម​របស់​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​បាន​បន្ថែម​ភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​បញ្ហា​នេះ។

សរុបមក សប្តាហ៍បច្ចេកវិទ្យាដែលកកស្ទះនេះកំណត់ដំណាក់កាលសម្រាប់ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះ ជាមួយនឹងឱកាស ឧបសគ្គ និងកង្វល់ផ្នែកច្បាប់ជាច្រើន។

