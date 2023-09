Evie Networks ពង្រីកភាពជាដៃគូជាមួយ Dan Murphy's ដើម្បីដំឡើងស្ថានីយ៍សាក EV បន្ថែមទៀត

Evie Networks ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេសខាងឆ្នាំងសាក EV សាធារណៈបានប្រកាសពីភាពជាដៃគូបន្ថែមជាមួយ Dan Murphy's ដើម្បីដំឡើងស្ថានីយសាកថ្មបន្ថែមនៅទីតាំងហាងរបស់ពួកគេ។ រួចហើយ ស្ថានីយ៍សាកថ្មចំនួនប្រាំត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងហាងរបស់ Dan Murphy នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលី ជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទីប្រាំមួយដែលត្រូវបានគ្រោងទុកសម្រាប់ Broadmeadows, Victoria ។

ភាពជាដៃគូនេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅរកការកែលម្អលទ្ធភាពប្រើប្រាស់សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនី។ តាមរយៈការពង្រីកបណ្តាញស្ថានីយ៍សាកថ្មនៅហាងរបស់ Dan Murphy ម្ចាស់រថយន្ត EV កាន់តែច្រើននឹងមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់កន្លែងសាកថ្មបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅពេលទិញទំនិញ ឬកំពុងដំណើរការ។ វាក៏ស្របតាមតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងសម្រាប់ជម្រើសដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយនិរន្តរភាពផងដែរ។

Twitter ចោទប្រកាន់ថា Shadowbans The New York Times ដែលជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំ

នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ Twitter ដែលឥឡូវគេស្គាល់ថាជា X ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានហាមឃាត់កាសែត The New York Times ដោយរារាំងអ្នកប្រើប្រាស់ពីការមើលឃើញធ្វីតធឺដែលភ្ជាប់ទៅមាតិការបស់កាសែត។ សកម្មភាពនេះគឺគួរឱ្យអស់សំណើចណាស់ព្រោះ The New York Times គឺជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំមួយរបស់ X ហើយបាននិងកំពុងដំណើរការយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់គេហទំព័រកីឡារបស់ខ្លួន The Athletic ។

ការចូលរួមនៅលើធ្វីតធឺដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់ The New York Times បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅចុងខែកក្កដា ហើយបន្តធ្លាក់ចុះពេញមួយខែសីហា។ ការធ្លាក់ចុះនេះត្រូវបានសង្កេតឃើញដោយការប្រៀបធៀបការចូលរួមជាមួយ tweets ពីសេវាកម្មព័ត៌មានសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជា BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal និង Washington Post ។ ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះ ការចូលរួមជាមួយការបង្ហោះពីគេហទំព័រព័ត៌មានប្រកួតប្រជែងទាំងនេះ កើនឡើង ឬនៅតែជាប់លាប់។

Meta (អតីត Facebook) ត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងអភិវឌ្ឍគំរូ AI កម្រិតខ្ពស់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយ OpenAI

Meta ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាកំពុងបង្កើតគំរូ AI កម្រិតខ្ពស់ដែលមានគោលបំណងផ្គូផ្គងប្រសិទ្ធភាពនៃគំរូភាសាដ៏ពេញនិយមរបស់ OpenAI គឺ GPT-4 ។ ឧបករណ៍ AI នេះនឹងបង្កើតអត្ថបទ និងការវិភាគដែលផ្តោតលើអាជីវកម្ម។ គោលបំណងនៅពីក្រោយការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការហូរចូលនៃម៉ូដែល AI ថ្មីចូលទៅក្នុងទីផ្សារ។ ដើម្បីសម្រេចបាននេះ Meta ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងស្វែងរកទិញបន្ទះឈីប Nvidia កម្រិតខ្ពស់។

គំរូ AI ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Meta ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយដល់អាជីវកម្មក្នុងវិធីផ្សេងៗ រួមទាំងការបង្កើតអត្ថបទដ៏ទំនើប ធ្វើការវិភាគស្មុគ្រស្មាញ និងផលិតលទ្ធផលបន្ថែម។ តាមរយៈការផ្តល់សេវាទាំងនេះ Meta មានបំណងបង្កើតការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារ AI ។

បណ្ណសារអ៊ិនធឺណិតប្តឹងឧទ្ធរណ៍ការខាតបង់បណ្ណាល័យ Ebook

បណ្ណសារអ៊ិនធឺណិតបានប្រកាសពីចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការខាតបង់នាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងករណីរក្សាសិទ្ធិទាក់ទងនឹងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចរបស់ខ្លួន។ បន្ទាប់ពីការដោះស្រាយ បណ្ណសារបានកំណត់ការចូលប្រើសៀវភៅមួយចំនួនរួចហើយ។ សេចក្តីសម្រេចដើមបានកំណត់ថាការស្កេនសៀវភៅរបស់បណ្ណសារមិនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ប្រើប្រាស់ដោយយុត្តិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះ គេហទំព័រត្រូវដាក់កំហិតការចូលប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈចំពោះសៀវភៅដែលមានពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានការពារដោយការរក្សាសិទ្ធិ។

ការសម្រេចចិត្តរបស់បណ្ណសារអ៊ិនធឺណិតក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការរក្សាសិទ្ធិចូលប្រើចំណេះដឹង និងអក្សរសិល្ប៍ ខណៈពេលដែលការដោះស្រាយកង្វល់ដែលលើកឡើងដោយអ្នករក្សាសិទ្ធិផងដែរ។ ករណីនេះបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងបន្ត និងការពិភាក្សាជុំវិញបណ្ណាល័យឌីជីថល និងការប្រើប្រាស់ដោយយុត្តិធម៌ក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។

Potentially Habitable Exoplanet, K2-18b, កំណត់អត្តសញ្ញាណដោយ James Webb Space Telescope

កែវយឺតអវកាស James Webb បានកំណត់អត្តសញ្ញាណ K2-18b ដែលជាភព exoplanet ដែលផ្ទុកនូវសក្តានុពលសម្រាប់ការរស់នៅ និងការស្វែងរកជីវិតក្រៅភព។ បានរកឃើញនៅឆ្នាំ 2015 K2-18b ត្រូវបានគេជឿថាមានទឹកសមុទ្ររាវនៅលើផ្ទៃរបស់វា ហើយអាចមានផ្ទុកមេតាន កាបូនឌីអុកស៊ីត និងឌីមេទីលស៊ុលហ្វីត។ ភព Exoplanet នេះមានទំហំធំជាងផែនដីយ៉ាងខ្លាំង ដោយវាស់ទំហំរបស់វាដល់ទៅ 8.6 ដង និងបង្ហាញពីឱកាសពិសេសមួយសម្រាប់ការរុករកតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីរបស់យើង។

នៅពេលដែលយើងបន្តស្វែងរកភពក្រៅភពដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងភពផែនដីរបស់យើង ការស្វែងរកជីវិតលើសពីភពផែនដីកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។ K2-18b ផ្តល់នូវការមើលឃើញដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលទ្ធភាពនៃពិភពលោកដែលអាចរស់នៅបានលើសពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើង។

