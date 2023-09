Nintendo Switch 2 មានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាមានមុខងារប្រសើរឡើង និងកាត់បន្ថយពេលវេលាផ្ទុក

ពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពី Nintendo Switch 2 ដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយ ដោយមានព័ត៌មានលំអិតថ្មីអំពីដំណើរការ និងមុខងាររបស់វា។ ប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបានបានអះអាងថាកុងសូលមានការសម្ងាត់បង្ហាញនៅ Gamescom ក្នុងខែសីហា ហើយឥឡូវនេះប្រភពទីបីបានបញ្ជាក់ពីការអះអាងទាំងនេះ និងបន្ថែមព័ត៌មានបន្ថែម។

យោងតាមរបាយការណ៍ពី Eurogamer និង VGC បានឱ្យដឹងថា Switch 2 មានពាក្យចចាមអារ៉ាមថានឹងដំណើរការ "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ក្នុងអត្រាស៊ុម និងគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ ដែលស្តាប់ទៅសន្យាសម្រាប់អ្នកគាំទ្រហ្គេមដ៏ពេញនិយម។ Nate The Hate ដែលជាអ្នកខាងក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Nintendo ដែលអាចទុកចិត្តបានពីមុនក៏បានគាំទ្រការអះអាងទាំងនេះ និងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតដែលគាត់បានឮអំពីកុងសូលនេះ។

ការកែលម្អគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយដែលបានលើកឡើងដោយ Nate The Hate គឺការកាត់បន្ថយពេលវេលាផ្ទុកយ៉ាងច្រើន។ គាត់បញ្ជាក់ថា ហាតវែរថ្មីនេះ អនុញ្ញាតអោយមានពេលវេលាផ្ទុកជិតភ្លាមៗសម្រាប់ហ្គេម ជាពិសេសនៅពេលចាប់ផ្ដើមពីម៉ឺនុយមេ។ នេះគឺជាការកែលម្អដ៏សំខាន់មួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹង Switch ដើមដែលមានរយៈពេលផ្ទុកប្រហែល 30 វិនាទី។

នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្ត Nate The Hate អះអាងថា "Breath of the Wild" កំពុងដំណើរការក្នុងល្បឿន 60 ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទីជាមួយនឹងកម្រិតភាពច្បាស់ 4K នៅលើ Switch 2។ គាត់ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកុងសូលមានមុខងារតាមដានកាំរស្មីកម្រិតខ្ពស់ ដែលស្រដៀងទៅនឹង PlayStation ដែរ។ 5 និង Xbox Series X/S អាចសម្រេចបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថាថាមពលឆៅរបស់ Switch 2 ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទាបជាង Xbox Series S ។

ដើម្បីទូទាត់សំណងនេះ Switch 2 អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីហៅថា DLSS (deep learning super sampling) ដែលអាចក្លែងធ្វើគុណភាពបង្ហាញ 4K នៅលើឧបករណ៍ដែលមានថាមពលទាប។ នេះអាចផ្តល់នូវបទពិសោធន៍មើលឃើញដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹង 4K ដើមខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត។

ខណៈពេលដែលនៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងភាពឆបគ្នានៃការថយក្រោយរបស់ Switch 2 និងកាលបរិច្ឆេទបង្ហាញ/ការចេញលក់ជាផ្លូវការនោះ Nate The Hate បានបង្ហាញថា Nintendo Direct បន្ទាប់នឹងចាក់ផ្សាយក្នុងរយៈពេលប្រហែល 14 ថ្ងៃ ប្រហែលជានៅថ្ងៃទី XNUMX ខែកញ្ញា។ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថា Nintendo Directs ជាធម្មតាកើតឡើងនៅលើ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

សរុបសេចក្តីមក លក្ខណៈពិសេសដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមរបស់ Nintendo Switch 2 បង្ហាញពីដំណើរការប្រសើរឡើង កាត់បន្ថយពេលវេលាផ្ទុក និងការប្រើប្រាស់សក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យា DLSS ។ អ្នកគាំទ្រកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំការអាប់ដេតបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុន Nintendo ទាក់ទងនឹងកុងសូលដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងនេះ។

