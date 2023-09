របៀបរកលុយពីការលក់របស់ Contraband នៅ Starfield

សេចក្តីសង្ខេប៖ ការរកលុយនៅ Starfield អាចជាដំណើរការដែលចំណាយពេលច្រើន ប៉ុន្តែមានវិធីដើម្បីពន្លឿនដំណើរការនេះ។ វិធីសាស្រ្តដ៏ងាយស្រួលបំផុតមួយគឺការលក់ទំនិញខុសច្បាប់ ដូចជាសរីរាង្គដែលប្រមូលបាន ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងអគារ និងកប៉ាល់របស់សត្រូវ។ ការបង្រ្កាបត្រូវបានសម្គាល់ដោយនិមិត្តសញ្ញាពណ៌លឿង ហើយអាចលក់បានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើន។ កន្លែងដ៏ល្អបំផុតដើម្បីលក់របស់ក្លែងក្លាយគឺ The Den ដែលជាស្ថានីយ៍អវកាសដែលមានទីតាំងនៅប្រព័ន្ធ Wolf ។ ដើម្បីចតកប៉ាល់របស់អ្នកនៅ The Den អ្នកត្រូវចូលទៅចម្ងាយ 500 ម៉ែត្រពីស្ថានីយ៍។ នៅខាងក្នុង The Den អ្នកនឹងឃើញអ្នកលក់អាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្មដែលមានឥណទានចំនួន 11,000 ដែលអាចរកបាន និងផ្តល់នូវទីតាំងដ៏ងាយស្រួលមួយដើម្បីលក់របស់ក្លែងក្លាយរបស់អ្នក។

នៅពេលលក់របស់ក្លែងក្លាយនៅ The Den អ្នកនឹងមិនត្រូវបានស្កេននៅពេលមកដល់ទេ ទោះបីជាវាជារចនាសម្ព័ន្ធយោធា UC ក៏ដោយ។ ដើម្បីកំណត់ឥណទានរបស់អ្នកលក់អាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញ អ្នកត្រូវរង់ចាំសរុប 48 ម៉ោង ទាំងអង្គុយ ឬដេក 24 ម៉ោងពីរដង។ មានកៅអីនៅមុខអាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នក។

វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា The Den in The Wolf system គឺជាទីតាំងត្រឹមត្រូវ ព្រោះវាក៏មាន Den ចាស់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញផងដែរ។ លើសពីនេះ មានឱកាសដែលអ្នកអាចជួបនឹងនាវាពាណិជ្ជកររបស់អាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្ម ខណៈពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លំហ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានណែនាំអោយលក់នៅ The Den ដើម្បីធានាបាននូវកន្លែងដែលមានការធានា។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកពីជនខិលខូច សូមពិចារណាវិនិយោគលើជំនាញពាណិជ្ជកម្មឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ជំនាញសង្គមនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលក់ទំនិញក្នុងតម្លៃ 10% បន្ថែមទៀត ហើយទទួលបានផលចំណេញកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់នីមួយៗ។

សរុបមក ការលក់របស់ក្លែងក្លាយនៅក្នុង Starfield គឺជាវិធីរកលុយបានយ៉ាងលឿន។ សូមចងចាំថាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងជៀសវាងការចាប់បានជាមួយនឹងទំនិញខុសច្បាប់ដោយប្រើរបាំងការពារ ឬការធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនចេញពីតំបន់នោះ មុនពេលសន្តិសុខស្កេនកប៉ាល់របស់អ្នក។

ប្រភព៖ IGN – Miranda Sanchez, នាយកប្រតិបត្តិនៃ Guides នៅ IGN