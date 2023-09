ពាក្យចចាមអារ៉ាមរបស់ Nintendo Switch 2: Breath of the Wild Demo បានបង្ហាញក្រាហ្វិកដែលប្រសើរឡើង និងពេលវេលាផ្ទុក

ពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីកុងសូលបន្ទាប់របស់ Nintendo ដែលហៅថា 'Switch 2' ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះ។ យោងតាមរបាយការណ៍ពី Eurogamer និង VGC អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានជ្រើសរើសមានឱកាសបង្ហាញកុងសូលក្នុងអំឡុងពេល Gamescom 2023។ ការបង្ហាញបានបង្ហាញនូវកំណែប្រសើរឡើងនៃ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ទោះបីជាភាពជាក់លាក់នៃការកែលម្អមិនត្រូវបានផ្តល់ជូននៅពេលនោះក៏ដោយ។

ព័ត៌មាន​លម្អិត​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ថ្មី​បាន​លេច​ចេញ​ពី​ផតខាស់ Nate the Hate ថ្មីៗ។ ម្ចាស់ផ្ទះបានអះអាងថាការបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា Gamescom បានបង្ហាញ Breath of the Wild ដែលកំពុងដំណើរការក្នុងកម្រិត 4K 60fps ជាមួយនឹងការកែលម្អគួរឱ្យកត់សម្គាល់គឺការលុបបំបាត់ពេលវេលាផ្ទុក។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថាពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះមិនមានន័យថាចំណងជើងនៃការបើកដំណើរការ Switch នឹងត្រូវបានចេញផ្សាយឡើងវិញជាមួយនឹងផ្នែករឹងបន្ទាប់នោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​វឌ្ឍនភាព​បច្ចេកទេស​របស់​អ្នក​ស្នង។

មានការអះអាងផងដែរថាការបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាបានប្រើប្រាស់ DLSS 3.5 ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាបង្កើនទំហំ AI ពេលវេលាពិតរបស់ Nvidia ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនច្បាស់ទេថាតើការបង្ហាញបានប្រើប្រាស់សំណុំលក្ខណៈពិសេសពេញលេញនៃកំណែ 3.5 ដូចជាការបង្កើតស៊ុម។ ការដាក់បញ្ចូល DLSS គឺជាប្រធានបទនៃការរំពឹងទុកសម្រាប់អ្នកស្នងតំណែង Switch អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ហើយការលើកឡើងអំពីកំណែ 3.5 ពិតជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសន្ទនាផតឃែស្ថ ម្ចាស់ផ្ទះបានរៀបរាប់ថា ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 គឺជាកាលបរិច្ឆេទដែលអាចកើតមាន ទោះបីជាវាមិនច្បាស់ថាតើវាសំដៅទៅលើកាលបរិច្ឆេទបង្ហាញ ឬកាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយក៏ដោយ។ ពាក្យចចាមអារ៉ាមពីមុនកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានស្នើឱ្យមានការចេញផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ 2024 សម្រាប់ Switch 2 ។

វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការដោយក្រុមហ៊ុន Nintendo នៅពេលនេះទេ។ ព័ត៌មាន​គឺ​ផ្អែក​លើ​ប្រភព និង​ពាក្យ​សម្ដី។ លើសពីនេះទៀត ប្រសិនបើលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងនេះមានភាពត្រឹមត្រូវ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការពិចារណាថាការបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្ហាញនៅ Gamescom ប្រហែលជាមិនចាំបាច់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈពិសេសរបស់កុងសូលចុងក្រោយនោះទេ។

នៅពេលដែលពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះបន្តផ្សព្វផ្សាយ វាជាការគួរឱ្យរំភើបក្នុងការពិចារណាពីលទ្ធភាពនៃកំណែប្រសើរឡើងនៃ Breath of the Wild នៅលើ 'Switch 2' ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់ការប្រកាសជាផ្លូវការត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Nintendo ពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះគួរតែត្រូវបានយកអំបិលមួយដុំ។

ប្រភព:

- អ្នកលេងហ្គេម Euro

- VGC

- Nate the Hate podcast