Pokémon Scarlet និង Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero ចេញផ្សាយ

ទីបំផុត Pokémon Scarlet និង Violet DLC ដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងបានមកដល់ហើយ ដោយផ្នែកដំបូងដែលមានចំណងជើងថា 'The Teal Mask' ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះ។ ឥឡូវនេះ គ្រូបង្វឹកអាចចាប់ផ្តើមដំណើរផ្សងព្រេងថ្មីនៅក្នុងទឹកដី Kitakami ជួប Pokémon ថ្មី រុករកកន្លែងថ្មី និងបទពិសោធន៍រឿងថ្មីៗ។

ការបន្ថែមដ៏គួរឱ្យរំភើបមួយនៅក្នុង DLC នេះគឺការណែនាំអំពី The Heroes of Kitakami ដែលជាក្រុមគ្រូបង្ហាត់ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរឿង។ គ្រូបង្វឹកនឹងមានឱកាសធ្វើអន្តរកម្មជាមួយពួកគេ រៀនអំពីដំណើររបស់ពួកគេ ហើយប្រហែលជាអាចប្រកួតប្រជែងពួកគេឱ្យប្រយុទ្ធ។

ភូមិ Kitakami ក៏មានដំណាក់កាលកណ្តាលនៅក្នុង DLC នេះផងដែរ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនឱ្យជ្រមុជខ្លួននៅក្នុងវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់វា និងស្វែងរកអាថ៌កំបាំងរបស់វា។ វាជាកន្លែងដ៏រស់រវើក និងរស់រវើក ដែលផ្តល់នូវបរិយាកាសប្លែក បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងហ្គេម។

លើសពីនេះ គ្រូបង្វឹកនឹងជួបជាមួយ Pokémon ដែលធ្លាប់ធ្វើចំណាកស្រុកពីតំបន់ផ្សេងៗ ហើយបង្កើត Kitakami ផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគេ។ Pokémon មួយប្រភេទនោះគឺ Polteageist ដែលជាប្រភេទសត្វដែលទើបរកឃើញថ្មីផ្តាច់មុខសម្រាប់ DLC នេះ។ ការរចនា និងសមត្ថភាពរបស់វាធ្វើឱ្យវាក្លាយជាការបន្ថែមដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់ក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកណាមួយ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិចារណាទិញ DLC វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថា "The Hidden Treasure of Area Zero" មានពីរផ្នែកគឺ 'The Teal Mask' និង 'The Indigo Disk' ។ លើសពីនេះ វារួមបញ្ចូលឈុតឯកសណ្ឋានដែលតំណាងឱ្យរដូវកាលទាំងអស់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្វឹកប្ដូររូបរាងតួអង្គក្នុងហ្គេមតាមបំណង។

ត្រូវប្រាកដថាជ្រើសរើសកំណែ DLC ដែលត្រូវគ្នាជាមួយច្បាប់ចម្លងហ្គេមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក នៅពេលធ្វើការទិញ។

សរុបសេចក្តី ការចេញផ្សាយ Pokémon Scarlet និង Violet DLC គឺជាជំពូកថ្មីដ៏គួរឱ្យរំភើបនៅក្នុងហ្គេម។ ជាមួយនឹង Pokémon ថ្មី រឿងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងទីតាំងដ៏អស្ចារ្យ វាជារឿងចាំបាច់សម្រាប់អ្នកបង្ហាត់ Pokémon ដែលមានបំណងចង់ផ្សងព្រេងថ្មីៗ។

