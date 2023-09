ពេលវេលាចេញផ្សាយសម្រាប់ The Teal Mask DLC នៅក្នុង Pokemon Scarlet និង Violet

គ្រូបង្វឹកនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារក្នុងការចេញផ្សាយ Pokemon Scarlet និង Violet DLC ដំបូងបង្អស់ The Teal Mask ។ គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃពុធ ទី 13 ខែកញ្ញា អ្នកលេងចង់ដឹងចង់ឃើញអំពីពេលវេលាចេញផ្សាយជាក់លាក់នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ។

យោងតាមព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ The Teal Mask DLC នឹងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលដូចខាងក្រោម៖

– ម៉ោង ៦ល្ងាច ម៉ោងនៅប៉ាស៊ីហ្វិក (១២ កញ្ញា)

– ម៉ោង ៨ យប់ ម៉ោង កណ្តាល (១២ កញ្ញា)

– ម៉ោង ៩យប់ ម៉ោង​នៅ​បូព៌ា (១២ កញ្ញា)

– ម៉ោង ២ ទៀបភ្លឺ ម៉ោងនៅចក្រភពអង់គ្លេស (ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា)

– ម៉ោង ៣ ទៀបភ្លឺ ម៉ោងនៅអឺរ៉ុបកណ្តាល (ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា)

– ម៉ោង 5:30 ព្រឹក ម៉ោងនៅប្រទេសឥណ្ឌា (ថ្ងៃទី 13 ខែកញ្ញា)

– ម៉ោង ៩ ព្រឹក ម៉ោង​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន (១៣ កញ្ញា)

ពេលវេលាទាំងនេះអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរ ប៉ុន្តែហ្គេមនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមនៅជុំវិញពេលវេលាដែលបានផ្តល់។ អ្នកលេងគួរតែបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ការប្រកាសណាមួយទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាចេញផ្សាយ។

Teal Mask គឺជាផ្នែកមួយនៃ The Hidden Treasure of Area Zero DLC សម្រាប់ Pokemon Scarlet និង Violet ។ DLC នាំអ្នកលេងធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនទៅកាន់ Kitakami ដែលជាភូមិរស់រវើកពោរពេញដោយសកម្មភាពពិធីបុណ្យ និងអ្នកលក់តាមដងផ្លូវ។ ក្រុមហ៊ុន Pokemon បាន​បញ្ចេញ​សត្វ​ចម្លែក​ហោប៉ៅ រឿងព្រេង និង​តួអង្គ​ថ្មី​រួច​ហើយ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បង្ហាញ​ក្នុង The Teal Mask។

Leaks ក៏បានបង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសមត្ថភាពថ្មី ធាតុ Pokedex និងសត្វចម្លែកក្នុងហោប៉ៅដូចជា Bloodmoon Ursaluna ។ ផ្នែកទីពីរនៃ The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC ដែលហៅថា The Indigo Disk ត្រូវបានកំណត់ពេលសម្រាប់ការចេញផ្សាយ Q4/Winter ក្នុងឆ្នាំ 2023។

អ្នកលេងដែលចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ Teal Mask DLC នឹងត្រូវមាន Pokemon Scarlet ឬ Pokemon Violet ។ អ្នកដែលជាម្ចាស់ហ្គេមទាំងពីរនឹងត្រូវទិញច្បាប់ចម្លងដាច់ដោយឡែកពី The Teal Mask។

ទោះបីជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដំបូងដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការពន្លិច និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកលេងក៏ដោយ ក៏ Pokemon Scarlet និង Violet បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំង ដែលបានក្លាយជាការចេញផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Nintendo ដ៏ធំបំផុតគ្រប់ពេលជាមួយនឹងចំនួន 10 លានច្បាប់ដែលបានលក់ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃដំបូង។

