Panasonic បញ្ចេញ Lumix G9 II: Game-Changer សម្រាប់កាមេរ៉ា Micro Four Thirds

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Panasonic បានប្រកាសពីការចេញលក់ Lumix G9 II ដែលជាកាមេរ៉ា Micro Four Thirds ដែលណែនាំ hybrid phase-detect autofocus ដែលធ្វើឱ្យវាមានការអាប់ដេតគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីជំនាន់មុនគឺ G9 ។ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា 25.2-megapixel (MP) ថ្មី និងលក្ខណៈពិសេសគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចជា 60 fps burst speeds, 5.7K និង 4K 60p ProRes video, USB-C SSD recording, និង 8 stops of optical image stabilization, Lumix G9 II ត្រូវបានកំណត់ឱ្យក្លាយជា កាមេរ៉ា Micro Four Thirds កំពូលរបស់ Panasonic សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន រួមទាំងអ្នកថតរូបសត្វព្រៃ និងអ្នកបង្កើតមាតិកា។

លក្ខណៈពិសេសលេចធ្លោរបស់ Lumix G9 II គឺ 25.2-megapixel dual ISO sensor របស់វា។ ដោយការរួមបញ្ចូល hybrid phase-detect autofocus ជាមួយនឹង 779 ពិន្ទុ និងការតាមដានប្រធានបទ AI របស់ Panasonic កាមេរ៉ានេះផ្តល់នូវសមត្ថភាពតាមដានលឿន និងត្រឹមត្រូវជាងមុន ជាពិសេសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពន្លឺដែលមានបញ្ហា។ វាអាចរកឃើញ និងតាមដានមិនត្រឹមតែមុខ និងភ្នែកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរាងកាយមនុស្ស ភ្នែកសត្វ រថយន្ត និងម៉ូតូផងដែរ។

Lumix G9 II សន្យា​ថា​នឹង​មាន​ល្បឿន​ផ្ទុះ​មិន​ដាច់​ភ្លើង 60 fps ជាមួយ​នឹង​ការ​បន្ត​ autofocus និង​ electronic shutter ឬ 10 fps ក្នុង​របៀប​មេកានិច។ លើសពីនេះ សតិបណ្ដោះអាសន្នរបស់វាអនុញ្ញាតឱ្យថតរូបភាព RAW+JPG ប្រហែល 160 មុនពេលដែលល្បឿនថតត្រូវបានប៉ះពាល់។ សម្រាប់​អ្នក​ថតរូប​ដែល​ត្រូវ​ការ​ថត​រូប​ពេល​សម្រេច​ចិត្ត កាមេរ៉ា​ផ្ដល់​មុខងារ​ថត​មុន​ពេល​ផ្ទុះ​ជាមួយ​នឹង​ការ​កំណត់​អថេរ ដែល​ធានា​ថា​មិន​ខក​បំណង​ឡើយ។

ដោយផ្អែកលើភាពជោគជ័យនៃ GH6 ក្រុមហ៊ុន Panasonic បានដាក់បញ្ចូលមុខងារ "Dynamic Range Boost" ទៅក្នុង G9 II ។ របៀបរូបថត HDR នេះរួមបញ្ចូលគ្នានូវរូបភាព ISO ទាប និងខ្ពស់ ដែលបណ្តាលឱ្យមានរូបថតរួមជាមួយនឹងសំលេងរំខានទាប និងតិត្ថិភាពខ្ពស់។ កាមេរ៉ានេះក៏មានមុខងារ Handheld Mode កម្រិត Resolution ខ្ពស់របស់ Panasonic ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវរូបភាពជាច្រើនដើម្បីបង្កើតជារូបភាព 100MP JPEG ជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតពិសេស។

ជាមួយនឹងកម្រិតខ្ពស់ 8-stop image stabilization (OIS) និងការគាំទ្រសម្រាប់ការថតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ Lumix G9 II ផ្តល់នូវស្ថេរភាព និងការកែតម្រូវដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន។ វាមានការរចនាដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ យ៉យស្ទីក 8 ទិស និងអេក្រង់ LCD ដែលអាចបង្ហាញយ៉ាងពេញលេញ ដែលធ្វើឱ្យវាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកសរសេរវីដេអូ និងអ្នកបាញ់ប្រហារខ្លួនឯង។ លើសពីនេះ កាមេរ៉ាផ្តល់នូវរន្ធមីក្រូហ្វូន/កាស រន្ធ HDMI ទំហំពេញ និងភាពឆបគ្នានៃការក្តាប់កាមេរ៉ាជាជម្រើស។

Panasonic មិនបានមើលរំលងសមត្ថភាពវីដេអូរបស់ Lumix G9 II ទេ។ ការដាក់បញ្ចូលមុខងារ hybrid phase-detect autofocus ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវីដេអូរបស់វា។ កាមេរ៉ាអាចថតវីដេអូក្នុងកម្រិត 4:2:0 10-bit 17:9 5.7K ក្នុងល្បឿនរហូតដល់ 60 fps និងវីដេអូ 10-bit 4K ក្នុងកម្រិតរហូតដល់ 120p។ វាគាំទ្រទ្រង់ទ្រាយវីដេអូផ្សេងៗ រួមទាំង MP4 និង Apple ProRes និងអនុញ្ញាតឱ្យថត V-Log/V-Gamut ជាមួយនឹង 13+ stops នៃជួរថាមវន្ត។

Lumix G9 II នឹងមានលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមខែវិច្ឆិកា ក្នុងតម្លៃ $1,900 ដោយដាក់វាជាកាមេរ៉ា Mirrorless Micro Four Thirds ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ Panasonic សម្រាប់ទាំងការថតរូប និងវីដេអូ។ ទន្ទឹមនឹងកាមេរ៉ានេះ ក្រុមហ៊ុន Panasonic បានប្រកាសនូវឡេន Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II Power OIS ដែលល្អសម្រាប់ការថតរូបសត្វព្រៃ និងម៉ាក្រូ និងឡេន Leica DG 35-100mm f/2.8 ។ ការបន្ថែមទាំងនេះពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ Lumix G9 II បន្ថែមទៀត។

សរុបសេចក្តីមក ទូរស័ព្ទ Lumix G9 II ណែនាំមុខងារពិសេសៗដល់ទីផ្សារកាមេរ៉ា Micro Four Thirds ។ កាមេរ៉ានេះបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ Panasonic ក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកថតរូប និងអ្នកថតវីដេអូដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

និយមន័យៈ

1. Micro Four Thirds៖ ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា Mirrorless ដែលមានទំហំ Sensor ប្រហែល 18 x 13.5 mm បង្កើតឡើងដោយ Olympus និង Panasonic។

2. Autofocus៖ លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​កាមេរ៉ា​ដែល​កែ​សម្រួល​ការ​ផ្ដោត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​របស់ Lens ដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​រូបភាព​ច្បាស់​និង​ច្បាស់។

3. Phase-detect autofocus (PDAF)៖ ប្រភេទនៃ autofocus ដែលប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដំណាក់កាលដើម្បីកំណត់យ៉ាងរហ័សនូវទីតាំងផ្តោតត្រឹមត្រូវ។

4. ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា 25.2 មេហ្គាភិចសែល/ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ISO ដើមពីរ៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារូបភាពនៅក្នុងកាមេរ៉ាដែលចាប់យកកម្រិតភាពច្បាស់ 25.2 មេហ្គាភិចសែល និងមានសមត្ថភាពអាយអេសអូដើមពីរ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តពន្លឺតិចដោយគ្មានសំឡេងរំខានច្រើន។

5. ល្បឿន​ផ្ទុះ៖ សមត្ថភាព​ថត​បន្ត​យ៉ាង​លឿន​របស់​កាមេរ៉ា​ដែល​វាស់​ជា​ស៊ុម​ក្នុង​មួយ​វិនាទី។

6. ProRes៖ កូឌិកវីដេអូដែលបង្កើតឡើងដោយ Apple ដែលផ្តល់នូវការបង្ហាប់វីដេអូដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

7. Optical image stabilization (OIS)៖ មុខងារមួយដែលផ្តល់សំណងដល់ការញ័ររបស់កាមេរ៉ា ដែលធ្វើអោយរូបភាពកាន់តែច្បាស់។

8. យ៉យស្ទីក 8 ទិស៖ ការបញ្ចូលវត្ថុបញ្ជានៅលើកាមេរ៉ាដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរុករក និងការជ្រើសរើសការកំណត់។

9. V-Log/V-Gamut៖ ទម្រង់ការបាញ់ប្រហារលោការីត និងចន្លោះពណ៌ដែលផ្តល់នូវជួរថាមវន្តធំទូលាយ និងទំហំពណ៌សម្រាប់ការថតវីដេអូ។

10. LUTs៖ តារាងរកមើលដែលកែតម្រូវកម្រិតពណ៌ និងរូបរាងរបស់វីដេអូ។

11. HDMI៖ High-Definition Multimedia Interface ដែលជាចំណុចប្រទាក់សំឡេង/វីដេអូឌីជីថលដែលប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ឧបករណ៍ដូចជាកាមេរ៉ាទៅកាន់អេក្រង់ខាងក្រៅ ឬឧបករណ៍ថតសំឡេង។

12. ការរចនាកង្ហារ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់៖ ប្រព័ន្ធត្រជាក់ ដែលជាធម្មតាមានទម្រង់ជាកង្ហារ ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងកាមេរ៉ាដើម្បីការពារការឡើងកំដៅខ្លាំងអំឡុងពេលថតវីដេអូបន្ថែម។

13. SSD៖ Solid-State Drive ដែលជាឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យដែលប្រើ flash memory ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ។

ប្រភព:

- សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Panasonic Lumix G9 II