ហ្គេមឡើងភ្នំអ៊ីនឌីដ៏ពេញនិយម "Only Up" ដែលទទួលបានការតាមដានយ៉ាងច្រើននៅលើ Twitch ត្រូវបានដកចេញភ្លាមៗពីហាងហ្គេម PC Stream ។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Indiesolodev បានលើកឡើងពីភាពតានតឹងជាច្រើនខែថាជាហេតុផលសម្រាប់ការដកចេញរបស់វា។

នៅក្នុងកំណត់ត្រាបំណះ Steam ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងហ្គេមដែលបានដកចេញឥឡូវនេះ Indiesolodev បានពន្យល់ថា "Only Up" គឺជាការបណ្តាក់ទុនដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេម ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់គោលបំណងច្នៃប្រឌិត និងដើម្បីសាកល្បងជំនាញរបស់ពួកគេ។ យ៉ាង​ណា​មិញ ការ​ប្រកួត​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​មាន​ភាព​តាន​តឹង​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជា​ច្រើន​ខែ។ ពួកគេបានបង្ហាញពីបំណងចង់ដាក់ហ្គេមនៅពីក្រោយពួកគេ ហើយផ្តោតលើសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

ក្នុងនាមជានិស្សិតផ្នែករចនាហ្គេម Indiesolodev បានសម្តែងថា ពួកគេលែងចង់បានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគាំទ្រ "Only Up" ទៀតហើយ ផ្ទុយទៅវិញមានបំណងផ្អាក និងបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេ។ ពួកគេក៏បានលើកឡើងពីផែនការរបស់ពួកគេក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេមបន្ទាប់របស់ពួកគេ ដែលនឹងមានប្រភេទ ការកំណត់ និងផ្តោតលើការថតកុនផ្សេងៗគ្នា។

ទោះបីជាជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ទោលសម្រាប់ "Only Up" ក៏ដោយ Indiesolodev គ្រោងនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមសម្រាប់ហ្គេមបន្ទាប់របស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថា "Kith" ។ ការដក "Only Up" ចេញពីហាង Steam បង្ហាញពីការបញ្ចប់ហ្គេមសម្រាប់អ្នកលេង។

"Only Up" បានទទួលការពិនិត្យវិជ្ជមាននៅលើ Steam ចាប់តាំងពីការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ដោយមាន 71% នៃអ្នកត្រួតពិនិត្យបានសម្គាល់វាជាបទពិសោធន៍វិជ្ជមាន។ ហ្គេមនេះធ្វើតាមរឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះ Jackie ដែលត្រូវតែឡើងលើកំពូលនៃពិភពហ្គេមដើម្បីគេចចេញពីភាពក្រីក្រ និងរៀនអំពីខ្លួនឯង។

ខណៈពេលដែលហ្គេមបានទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រគ្រីបតូជាមួយនឹងសេចក្តីយោងរបស់វាទៅកាន់ Goblintown NFTs ក៏មានការត្អូញត្អែរអំពីការប្រើប្រាស់សិល្បៈ NFT របស់វាផងដែរ។ ការរំពឹងទុកបានកើតឡើងដែលថាការដកចេញហ្គេមនេះអាចនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលបានរក្សាសិទ្ធិ រួមទាំងតន្ត្រីពីកម្មវិធី Anime និងវីដេអូហ្គេមដែលមានស្រាប់។

សរុបមក ការដកចេញភ្លាមៗនៃ "Only Up" ពីហាង Steam បានធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រខកចិត្ត ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់ Indiesolodev ក្នុងការផ្តល់អាទិភាពដល់សុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ និងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេមនាពេលអនាគតគឺអាចយល់បាន។

