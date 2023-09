មានតែ Up, Viral Game នៅលើ Twitch, ទាញចេញពី Steam

By

ហ្គេមមេរោគដ៏ពេញនិយម Only Up ដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅលើ Twitch នៅរដូវក្តៅនោះ ត្រូវបានដកចេញពីវេទិកា Steam ។ អ្នកបង្កើតហ្គេមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា SCKR Games បានបង្ហាញពីបំណងចង់បន្តចេញពីហ្គេមនេះ ដោយសារតែភាពតានតឹងដែលវាបង្កឡើង។

មានតែ Up ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានការតាមដានយ៉ាងសំខាន់នៅលើ Twitch ជាមួយនឹងការទទួលយកតែមួយគត់របស់វាទៅលើរឿងរបស់ Jack and the Beanstalk ។ ហ្គេមនេះបានបង្ហាញពីការនិទានរឿងបែបទស្សនវិជ្ជា និងវេទិកាប្រកួតប្រជែង នៅពេលដែលអ្នកលេងព្យាយាមឡើងលើផ្លូវរបស់ពួកគេឡើងលើវត្ថុអណ្តែតទឹក និងបរិស្ថានផ្សេងៗ។

ទោះបីជាជោគជ័យរបស់វានៅលើ Twitch ក៏ដោយក៏ Only Up ប្រឈមនឹងការរិះគន់ចំពោះការរួមបញ្ចូលរបស់វានូវឯកសារយោង NFT អវត្តមាននៃមុខងារលេងហ្គេមដូចជាមុខងាររក្សាទុក និងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរក្សាសិទ្ធិពីអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀត។ ភាពចម្រូងចម្រាសទាំងនេះបាននាំឱ្យហ្គេមត្រូវបានដកចេញជាបណ្តោះអាសន្នពី Steam ក្នុងខែកក្កដា មុនពេលវាត្រលប់មកវិញ។

នៅក្នុងការបង្ហោះអាប់ដេត អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ទោលនៃ Only Up បានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ពួកគេ និងបង្ហាញពីបំណងចង់ដាក់ហ្គេមនៅពីក្រោយពួកគេ។ ពួកគេបានលើកឡើងពីភាពតានតឹងដែលហ្គេមបានបង្កឡើង និងតម្រូវការសម្រាប់សន្តិភាពផ្លូវចិត្ត និងការព្យាបាល។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គ្រោងនឹងឈប់សម្រាក និងបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើការលើហ្គេមបន្ទាប់របស់ពួកគេ ដែលមានចំណងជើងថា Kith ។ គម្រោង​ថ្មី​នេះ​នឹង​មាន​គំនិត ប្រភេទ និង​ការ​កំណត់​ខុស​គ្នា ដោយ​ផ្តោត​លើ​ការ​ថត​ភាពយន្ត។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក៏បានបង្ហាញពីបំណងចង់ធ្វើការជាមួយក្រុមតូចមួយដើម្បីបង្កើនជំនាញរចនាហ្គេមរបស់ពួកគេ។

ជាការពិតចំពោះការប្រកាសរបស់ពួកគេ មានតែ Up លែងមានសម្រាប់ទិញនៅលើ Steam ទៀតហើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកដែលបានទិញហ្គេមរួចហើយ នៅតែអាចទាញយក និងលេងវាបាន។ ជាមួយនឹងការពិនិត្យជិត 13,000 មានតែ Up រក្សាការវាយតម្លៃភាគច្រើនជាវិជ្ជមាន។

