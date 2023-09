អ្នកបង្កើត Only Up ដកហ្គេមចេញពី Steam ដោយលើកឡើងពីភាពតានតឹង

ហ្គេមអ៊ីនឌីដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងគឺ Only Up ត្រូវបានដកចេញពី Steam ដោយអ្នកបង្កើតរបស់វាដោយសារតែភាពតានតឹងដ៏លើសលប់ដែលវាបានបង្កឡើង។ បង្កើតឡើងដោយ SCKR Games ហ្គេមនេះធ្លាប់បានប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងហ្គេមមួយចំនួន។ ទោះបីជាមានភាពល្បីល្បាញក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ YouTube និងអ្នកស្ទ្រីម Twitch ក៏ដោយ ក៏អ្នកបង្កើតបានសម្រេចចិត្តលុបហ្គេមចេញពីមុខហាង Valve ដោយបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាចង់បន្តពីវា។

នៅកម្រិតកំពូលរបស់វា Only Up បានទាក់ទាញអ្នកមើលដំណាលគ្នាប្រហែល 280,000 នៅលើ Twitch ហើយវីដេអូមួយរបស់ YouTuber Darren Jason Watkins ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា 'IShowSpeed' ទទួលបានចំនួនមើល 5.6 លានក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ XNUMX ខែប៉ុណ្ណោះ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពតានតឹងដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេមបាននាំឱ្យអ្នកបង្កើតលុបវាចេញពី Steam ។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រតិបត្តិការក្រោមឈ្មោះស្ទូឌីយោ SCKR Games បានសារភាពថាបានធ្វើខុស និងបង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់សន្តិភាពផ្លូវចិត្ត និងការព្យាបាល។

ក្នុងនាមជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ទោល អ្នកបង្កើតបានពណ៌នាអំពី Only Up ថាជាជំហានដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេម ដែលធ្វើឡើងចេញពីការច្នៃប្រឌិត និងការសាកល្បងផ្ទាល់ខ្លួន។ ពួកគេបានរៀបរាប់ថា ហ្គេមនេះបានធ្វើឱ្យពួកគេមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែ ហើយពួកគេចង់ដាក់វានៅពីក្រោយពួកគេ។ ដូច្នេះហើយ Only Up ត្រូវបានដកចេញពី Steam ហើយនឹងលែងមានសម្រាប់ទិញទៀតហើយ។

ឥឡូវនេះអ្នកបង្កើតបានកំណត់ទស្សនៈរបស់ពួកគេលើហ្គេមថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Kith ។ គម្រោងនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវសន្តិភាពនៃចិត្ត និងឱកាសដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេនៅក្នុងការរចនាហ្គេម។ ដោយផ្តោតលើភាពប្រាកដនិយម ភាពយន្ដ និងប្រភេទ និងការកំណត់ផ្សេងៗ ពួកគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមតូចមួយ និងធ្វើឱ្យជំនាញរចនាហ្គេមរបស់ពួកគេប្រសើរឡើង។

ខណៈពេលដែល Only Up បានទទួលការវាយតម្លៃ 'ភាគច្រើនជាវិជ្ជមាន' ជាមួយនឹងការពិនិត្យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាង 12,000 នៅលើ Steam ឥឡូវនេះ ហ្គេមនេះត្រូវបានគេកំណត់ថា 'មិនមាន' និងមិនអាចទិញបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពិពណ៌នាហ្គេម និងផ្នែកទិន្នន័យអ្នកលេងនៅលើទំព័រ Steam របស់វានៅតែអាចចូលប្រើបាន។

ប្រភព៖ គ្មាន។