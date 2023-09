របៀបលេងការតភ្ជាប់៖ ល្បែងផ្គុំរូបដែលមានការប្រកួតប្រជែងពី New York Times

By

Connections គឺជាល្បែងផ្គុំរូបដែលបង្កើតឡើងដោយ New York Times ដែលប្រកួតប្រជែងនឹងអ្នកលេងឱ្យបែងចែកក្រុមនៃ 16 ពាក្យទៅជាក្រុមសម្ងាត់ចំនួន XNUMX ។ គោលបំណងគឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការតភ្ជាប់ដែលភ្ជាប់ពាក្យ និងរៀបចំវាឱ្យស្រប។ ល្បែងផ្គុំរូបនីមួយៗកំណត់ឡើងវិញនៅពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ និងផ្តល់នូវកម្រិតនៃការលំបាកផ្សេងៗគ្នា។

ដើម្បីលេងការតភ្ជាប់ អ្នកត្រូវបានបង្ហាញជាមួយក្រឡាចត្រង្គដែលមាន 16 ពាក្យ។ ភារកិច្ចរបស់អ្នកគឺរៀបចំពាក្យទាំងនេះជាបួនឈុតនៃបួនដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រធានបទទូទៅដែលភ្ជាប់ពួកវា។ ប្រធានបទអាចជាអ្វីទាំងអស់ពីចំណងជើងនៃសិទ្ធិអាជីវកម្មវីដេអូហ្គេម រហូតដល់ឈ្មោះភោជនីយដ្ឋានខ្សែសង្វាក់ ឬស្រមោលពណ៌ក្រហម។

ខណៈពេលដែលពាក្យមួយចំនួនហាក់ដូចជាពួកគេអាចសមនឹងប្រធានបទជាច្រើន មានចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយគត់សម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ។ អ្នក​មាន​ជម្រើស​ក្នុង​ការ​សាប់​ក្រឡាចត្រង្គ និង​រៀបចំ​ពាក្យ​ឡើងវិញ​ដើម្បី​ជួយ​មើល​ឃើញ​ការ​តភ្ជាប់​ដែល​មាន​សក្តានុពល។

ក្រុមនីមួយៗក្នុងក្រឡាចត្រង្គត្រូវបានសរសេរកូដពណ៌ ដោយក្រុមពណ៌លឿងជាក្រុមដែលងាយយល់បំផុត បន្ទាប់មកក្រុមពណ៌បៃតង ខៀវ និងពណ៌ស្វាយ។ នៅពេលដែលអ្នកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណសំណុំនៃពាក្យចំនួនបួនដែលអ្នកជឿថាជាកម្មសិទ្ធិរួមគ្នា អ្នកអាចដាក់ចម្លើយរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើត្រឹមត្រូវ ពាក្យទាំងបួននឹងត្រូវដកចេញពីក្រឡាចត្រង្គ ហើយប្រធានបទដែលភ្ជាប់ពួកវានឹងត្រូវបានបង្ហាញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការទស្សន៍ទាយមិនត្រឹមត្រូវនឹងរាប់ថាជាកំហុស ហើយអ្នកមានកំហុសតែបួនប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើបានមុនពេលហ្គេមបញ្ចប់។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការតម្រុយមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយល្បែងផ្គុំរូប Connections ថ្ងៃនេះ កាសែត New York Times ផ្តល់ជំនួយដោយបង្ហាញពីប្រធានបទទាំងបួន៖ "Rock Horror Picture Show" "Who Framed Roger Rabbit" "When Harry Met Sally" និង "Mad Max Fury Road ” លើសពីនេះ ពួកគេផ្តល់ពាក្យមួយឃ្លាពីក្រុមនីមួយៗ ដើម្បីជាតម្រុយបន្ថែមទៀត។

សូមចងចាំថាក្រឡាចត្រង្គការតភ្ជាប់ប្រែប្រួលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនអាចដោះស្រាយល្បែងផ្គុំរូបថ្ងៃនេះបានទេ អ្នកតែងតែអាចព្យាយាមម្តងទៀតនៅថ្ងៃស្អែក។ ហ្គេមនេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាដាននៃការឈ្នះរបស់អ្នក និងប្រៀបធៀបពិន្ទុរបស់អ្នកជាមួយមិត្តភក្តិ។ ដូច្នេះ​សូម​រីករាយ​សាកល្បង​ខ្លួនឯង និង​អនុវត្ត​ខួរក្បាល​របស់​អ្នក​ជាមួយ Connections!

ប្រភព:

ញូវយ៉កថែមស៍។