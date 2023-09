ពាក្យចចាមអារ៉ាមរបស់ Nintendo Switch 2៖ កុងសូលជំនាន់បន្ទាប់ត្រូវបានបង្ហាញនៅពីក្រោយទ្វារបិទ

ពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីកុងសូលជំនាន់ក្រោយរបស់ Nintendo ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ក្រៅផ្លូវការថា Nintendo Switch 2 ត្រូវបានជំរុញបន្ថែមទៀតដោយរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះ។ ក្រុមហ៊ុនជាក់ស្តែងបានបង្ហាញកុងសូលនៅក្នុងការប្រជុំឯកជនជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេមនៅឯពិព័រណ៍ Gamescom 2023 នៅទីក្រុងខឹឡូ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ប្រភពបានបង្ហាញថាការបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានបង្ហាញដោយរំលេចលក្ខណៈពិសេសដូចជាការគាំទ្រ Nvidia DLSS និងការតាមដានកាំរស្មី។

របាយការណ៍ពី Eurogamer និង VGC បញ្ជាក់ពីពាក្យចចាមអារ៉ាមពីមុនថាក្រុមហ៊ុន Nintendo កំពុងបង្ហាញដោយសម្ងាត់នូវកុងសូលនាពេលខាងមុខ។ ប្រភពទាំងពីរបង្ហាញថាកំណែអាប់ដេតនៃ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើផ្នែករឹង "Switch 2" នេះ។ លើសពីនេះ VGC អះអាងថា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក៏ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវការមើលឃើញនៃការបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា Matrix Awakens Unreal Engine 5 ដែលបង្ហាញថាប្រព័ន្ធ Nintendo ថ្មីនឹងគាំទ្របច្ចេកវិទ្យា DLSS និង ray-tracing របស់ Nvidia ។

ខណៈពេលដែលព័ត៌មានលម្អិតអំពីខ្លឹមសារដែលបានដាក់បង្ហាញនៅតែខ្វះខាត VGC ណែនាំថាកុងសូលនឹងរក្សាកត្តាចល័តរបស់ Nintendo Switch ។ សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយ ក្រុមហ៊ុន Nintendo ត្រូវបានគេជឿថាកំពុងកំណត់គោលដៅនៃការបើកដំណើរការនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ 2024 ទោះបីជាមានការចង្អុលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនចង់បើកដំណើរការមុននេះក៏ដោយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Nintendo មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះទេហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រហូតដល់កុងសូលផ្លូវការបង្ហាញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ របាយការណ៍ទាំងនេះបានបង្កឱ្យមានការរំភើបចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រនៃក្រុមហ៊ុនហ្គេមជាទីស្រឡាញ់ ដែលជាសញ្ញានៃការមកដល់នៃកុងសូល Nintendo បន្ទាប់។

