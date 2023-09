អ្នកស្នងតំណែង Nintendo Switch ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានលាតត្រដាងនៅពីក្រោយទ្វារបិទនៅ Gamescom 2023

យោងតាមរបាយការណ៍ពី Eurogamer អ្នកស្នងតំណែងរបស់កុងសូល Nintendo Switch ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការបិទទ្វារដែលបង្ហាញនៅ Gamescom 2023។ ទោះបីជា Eurogamer មិនមានឱកាសសាកល្បងវាដោយខ្លួនឯងក៏ដោយ វាត្រូវបានគេជឿថាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដៃគូជាច្រើនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។ ទិដ្ឋភាពនៃកុងសូលក្នុងទម្រង់មួយចំនួន។

ចំនុចលេចធ្លោមួយនៃការបង្ហាញគឺកំណែ "ស៊ុបឡើង" នៃ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពដំណើរការរបស់ Switch 2 ដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមានព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះទេ។ បានបង្ហាញនៅពេលនេះ។

វិធីសាស្រ្តនៃការប្រើប្រាស់កំណែប្រសើរឡើងនៃហ្គេមដែលមានស្រាប់ដើម្បីបង្ហាញពីដំណើរការប្រសើរឡើងគឺនឹកឃើញដល់យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ Sony Interactive Entertainment ដែលឈានទៅដល់ការចាប់ផ្តើមនៃ PlayStation 5 ដែលពួកគេបានបង្ហាញពីពេលវេលាផ្ទុកលឿនជាងមុននៅក្នុង Marvel's Spider-Man នៅលើ PlayStation 4 ។

ទោះបីជាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជុំវិញអ្នកស្នងតំណែងរបស់ Nintendo Switch ក៏ដោយ ក៏ក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីវត្តមានរបស់វា ឬលក្ខណៈពិសេសសក្តានុពលណាមួយដែលវាអាចណែនាំ ដូចជាការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង គុណភាពបង្ហាញ 4K ឬភាពឆបគ្នាថយក្រោយ។ របាយការណ៍ឧស្សាហកម្មបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Nintendo កំពុងរៀបចំសម្រាប់ការបង្ហាញជាសាធារណៈកាន់តែធំនៅឆ្នាំ 2024 ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះ វានៅតែជាការរំពឹងទុក។

ទោះបីជាការពិភាក្សាអំពី Nintendo Switch ជារឿយៗបានវិលជុំវិញកុងសូលឈានដល់ការបញ្ចប់នៃវដ្តជីវិតធម្មតារបស់វាក៏ដោយ ក៏ក្រុមហ៊ុន Nintendo បន្តទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងសំខាន់ជាមួយ Switch ។ យោងតាមប្រធានក្រុមហ៊ុន Nintendo of America លោក Doug Bowser ភាពជោគជ័យនេះកើតចេញពីការរចនាកូនកាត់តែមួយគត់របស់កុងសូល និងជាក្រុមដ៏រឹងមាំនៃហ្គេមពេញនិយម។

ដោយសារភាពជោគជ័យដែលកំពុងបន្តនៃ Nintendo Switch និងចំណងជើងនាពេលខាងមុខនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG និងហ្គេម Princess Peach ដែលគ្មានចំណងជើង វានៅតែមានច្រើនដើម្បីរក្សាអ្នកលេងឱ្យចូលរួមជាមួយ Switch ដើម។ .

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារចំណងជើងទាំងនេះត្រូវបានចេញផ្សាយ អនាគតនៃកុងសូលនឹងមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ ខណៈពេលដែលកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅ Gamescom 2023 បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Nintendo កំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះ សំណួរនៅតែមានអំពីអ្វីដែលកុងសូល Nintendo បន្ទាប់នឹងរួមបញ្ចូល និងថាតើវានឹងបង្ហាញខ្លួននៅឆ្នាំ 2024 ។ ពេលវេលាបន្តទៅមុខទៀត។ ព័ត៌មានបន្ថែមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផុសឡើង ដោយផ្តល់នូវរូបភាពកាន់តែច្បាស់នៃផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុន Nintendo សម្រាប់ពេលអនាគត។

