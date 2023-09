ព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់របស់ Nintendo នាពេលខាងមុខ មានពាក្យចចាមអារ៉ាមថានឹងបង្ហាញចំណងជើងគួរឱ្យរំភើប

មានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាក្រុមហ៊ុន Nintendo នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Nintendo Direct នៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ ទោះបីជាមិនមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងក៏ដោយ។ ការស្មានថាព្រឹត្តិការណ៍នឹងបង្ហាញចំណងជើងភាគីទីមួយជាច្រើន រួមទាំង Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns និង WarioWare: Move It ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រឿងមួយដែលនឹងមិនត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺ Switch 2 ដែលរង់ចាំច្រើន ដែលជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់កុងសូលចល័តដ៏ពេញនិយម។ ទោះបីជាមានរឿងនេះ នៅពីក្រោយឆាកក៏ដោយ វាហាក់បីដូចជាក្រុមហ៊ុន Nintendo កំពុងធ្វើការលើកុងសូលគំរូមួយ ដែលពួកគេបានបង្ហាញដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Gamescom ថ្មីៗនេះ។

អ្នក​ចូល​រួម​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នូវ​ការ​មើល​បន្តិច​បន្តួច​នៅ​កំណែ​កំណែ​ទម្រង់​នៃ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ផ្នែក​រឹង​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ។ ភាពជាក់លាក់នៃ Hardware ថ្មីនេះមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ។

បច្ចុប្បន្ននេះ កំណែទាំងអស់នៃ Nintendo Switch ដើមត្រូវបានដំណើរការដោយបន្ទះឈីប Nvidia Tegra X1 ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដំបូងក្នុងឆ្នាំ 2015។ ខណៈពេលដែលកំណែថ្មីមួយចំនួនត្រូវបានបំពាក់ដោយបន្ទះឈីប X1+ ពីឆ្នាំ 2019 ដែលផ្តល់នូវថាមពលថ្មដែលប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែដំណើរការនៅតែដដែល។ .

បន្ទះឈីប Tegra X1 ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាហួសសម័យ ហើយមានស្នូល Cortex-A57 ចំនួនបួននៅ 1.02GHz និងស្នូល A53 ចំនួនបួន រួមជាមួយនឹង GPU ដែលមានមូលដ្ឋានលើ Maxwell ពីជំនាន់ GTX 900 ។ បន្ថែម​ពី​នេះ វា​ត្រូវ​បាន​ផ្គូផ្គង​ជាមួយ RAM LPDDR4 ចាស់ ដែល​ផ្តល់​នូវ​អង្គ​ចងចាំ 4GB ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបន្ទះឈីបស្មាតហ្វូនទំនើប បន្ទះឈីប Tegra X1 ធ្លាក់ចុះពីក្រោយក្នុងដំណើរការ។

សំណួរដែលនៅតែមិនមានចម្លើយគឺថាតើក្រុមហ៊ុន Nintendo បានចាប់ដៃគូជាមួយ Nvidia ម្តងទៀតសម្រាប់ Switch 2 ឬប្រសិនបើពួកគេបានជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ផ្នែករឹងផ្សេង។ មានតែ​ពេលវេលា​ទេ​ដែល​នឹង​ប្រាប់។

កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់លក់ដែលរំពឹងទុកសម្រាប់ Nintendo Switch 2 គឺចុងឆ្នាំ 2024 ជាមួយនឹងការលាតត្រដាងផ្លូវការទំនងជានឹងកើតឡើងមុនពេលនោះ។ ក្រឡេកទៅមើល Switch ដើមវិញ វាត្រូវបានណែនាំជាលើកដំបូងថាជា “NX” នៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2015 បានទទួលការប្រកាសពេញលេញនៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ 2016 ហើយទីបំផុតត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2017 ។

ប្រភព:

– [២៤៩]