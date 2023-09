Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS ឥឡូវនេះមាននៅលើ Console

By

ឥឡូវនេះ អ្នកលេងហ្គេម Console អាចទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចនៃ Night At the Gates of Hell ដែលបង្កើតឡើងដោយ Puppet Combo និង Black Eyed Priest ។ កាលពីមុនបានចេញផ្សាយនៅលើកុំព្យូទ័រ ហ្គេមនេះមាននៅលើ PlayStation 4, PlayStation 5 និង Nintendo Switch ។

មានការបំផុសគំនិតដោយខ្សែភាពយន្តខ្មោចឆៅអ៊ីតាលីដោយ Lucio Fulci និង Bruno Mattei ក៏ដូចជាភាពច្របូកច្របល់នៃយុគសម័យ PS1 និងបរិយាកាសនៃឌីស្កូអ៊ីយូតា Night At the Gates of Hell គឺជា Survival Horror FPS ដែលទាក់ទាញអ្នកលេងនៅក្នុងពិភពក្រោយការអាប់អួរ។

តួឯក ដេវីដ គឺជាបុរសស្ងប់ស្ងាត់ ដែលទើបតែបាត់បង់ប្តីប្រពន្ធ ហើយកំពុងរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងនៅមាត់សមុទ្រ។ រំពេចនោះ ការផ្ទុះឡើងនៃខ្មោចឆៅបានលេបត្របាក់ទីក្រុងរបស់គាត់ ដោយបង្ខំឱ្យ David បោះបង់ចោលជីវិតធម្មតារបស់គាត់ ហើយកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងហ្វូងមនុស្សដែលគ្មានជីវិត។

ដើម្បីរស់រានមានជីវិត និងទីបំផុតរកឃើញការពិតនៅពីក្រោយ apocalypse អ្នកលេងត្រូវតែដោះស្រាយល្បែងផ្គុំរូប ស្វែងរកធនធាន និងប្រើប្រាស់អាវុធផ្សេងៗ ដើម្បីកម្ចាត់ខ្មោចឆៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ។ ដូចគ្នានឹងស្នាដៃរបស់ Fulci ដែរ មធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីទម្លាក់សត្វចម្លែកទាំងនេះ គឺដោយការបាញ់ចំក្បាលយ៉ាងជាក់លាក់។

ហ្គេមនេះផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏គួរឱ្យរំភើប និងខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកលេងរុករកតាមទីក្រុងដែលបំផ្លិចបំផ្លាញ ដោយជួបអ្នករស់រានមានជីវិតផ្សេងទៀតតាមផ្លូវ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការងារជាក្រុមមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជម្នះឧបសគ្គ និងធ្វើឱ្យមានការរត់គេចដោយក្លាហាន។

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកលេងហ្គេមកុំព្យូទ័រ Night At the Gates of Hell នៅតែមាននៅលើ Steam សម្រាប់ការលេងហ្គេមរបស់អ្នក។

ប្រភព៖ Puppet Combo, Black Eyed Priest

និយមន័យៈ

- Survival Horror FPS៖ ជាប្រភេទវីដេអូហ្គេមដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវធាតុនៃភាពភ័យរន្ធត់នៃការរស់រានមានជីវិត និងការបាញ់ប្រហារដោយមនុស្សទីមួយ ដែលអ្នកលេងត្រូវតែរុករកតាមបរិយាកាសដែលគំរាមកំហែង និងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវ។

- Lucio Fulci៖ អ្នកដឹកនាំរឿងជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលល្បីល្បាញដោយសារការងាររបស់គាត់ក្នុងប្រភេទភ័យរន្ធត់ ជាពិសេសខ្សែភាពយន្តខ្មោចឆៅ។

- Bruno Mattei៖ អ្នកដឹកនាំរឿងជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលគេស្គាល់សម្រាប់ការរួមចំណែករបស់គាត់ចំពោះភាពយន្តកេងប្រវ័ញ្ចរបស់អ៊ីតាលី រួមទាំងភាពយន្តខ្មោចឆៅផងដែរ។