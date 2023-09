Jean-Claude Van Damme បង្ហាញខ្លួនដំបូងរបស់គាត់ក្នុងរឿង Mortal Kombat 1

By

នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះនៅលើកម្មវិធី YouTube 'Hot Ones' សហអ្នកបង្កើតស៊េរី Mortal Kombat លោក Ed Boon បានបង្ហាញស្បែក Jean-Claude Van Damme ដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់តួអង្គ Johnny Cage ក្នុងរឿង Mortal Kombat 1 នាពេលខាងមុខ។ នេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ ស៊េរី ដូច​ដែល​អ្នក​បង្កើត​បាន​ស្រមៃ​ពី​ដំបូង​ថា​ហ្គេម​នេះ​ជា​ការ​លើក​សរសើរ​ដល់​អ្នក​ក្បាច់​គុន​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ និង​តារា​សម្ដែង។

Boon បានពន្យល់ថា នៅពេលដែលពួកគេកំពុងបង្កើតហ្គេម Mortal Kombat ដំបូងបំផុត ពួកគេបានទាក់ទងក្រុមរបស់ Van Damme ដើម្បីមើលថាតើគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើជាតួអង្គសំខាន់របស់ហ្គេម Arcade ដែរឬទេ។ ជាអកុសល ពួកគេមិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការព្យាយាមសហការជាមួយគាត់នៅពេលនោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងសំណាងមួយ ពួកគេអាចទទួលបានការចូលរួមរបស់ Van Damme សម្រាប់ Mortal Kombat 1 ដោយគាត់ផ្តល់សំលេងរបស់គាត់សម្រាប់តួអង្គ។

អ្នក​គាំទ្រ​នៃ​ស៊េរី​នេះ​មាន​ការ​រំភើប​រីករាយ​ក្នុង​ការ​បាន​មើល​ស្បែក Jean-Claude Van Damme ជា​លើក​ដំបូង​សម្រាប់ Johnny Cage។ មតិ​រិះគន់​មាន​ភាព​វិជ្ជមាន​ច្រើន​លើសលប់ ដោយ​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​សម្ដែង​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ចំពោះ​រូបរាង​ដ៏​អស្ចារ្យ។ ការលាតត្រដាងនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលវគ្គ Hot Ones ដែលមានលោក Ed Boon ហើយអាចមើលឃើញនៅ 5:50 នៃវីដេអូ។

ដំណឹងនេះកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសថាតារាសម្តែង Megan Fox នឹងសម្តែងរឿងបិសាចជញ្ជក់ឈាម Outworld Nitara ក្នុង Mortal Kombat 1។ ជាមួយនឹងការបន្ថែមដ៏គួរឱ្យរំភើបទាំងនេះទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ ការរំពឹងទុកសម្រាប់ហ្គេមនៅតែបន្ត។

