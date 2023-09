Nintendo Switch 2: ពាក្យចចាមអារ៉ាមជាក់លាក់ និងកាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយដែលអាចធ្វើបាន

របាយការណ៍ថ្មីៗនេះពីអ្នកបែកធ្លាយវីដេអូហ្គេមដែលគេស្គាល់ឈ្មោះ NateTheHate បានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពី Nintendo Switch 2 ដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាម។ យោងតាម ​​Nate ប្រព័ន្ធថ្មីនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបង្ហាញដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នៅពីក្រោយទ្វារបិទនៅ Gamescom 2023 នៅទីក្រុង Cologne ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

ព័ត៌មានសំខាន់មួយដែលត្រូវបានចែករំលែកដោយ Nate គឺថាការបង្ហាញនៃ The Legend of Zelda: Breath of the Wild កំពុងដំណើរការលើប្រព័ន្ធថ្មីក្នុងកម្រិត 4K និង 60 ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី ជាមួយនឹងពេលវេលាផ្ទុកខ្លីជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹង Nintendo Switch ដើម។ . នេះបង្ហាញថា Switch 2 អាចមានសមត្ថភាពដំណើរការប្រសើរឡើង ជាពិសេសនៅពេលចត។

វាក៏ត្រូវបានគេលើកឡើងផងដែរថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះអាចរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា DLSS (Deep Learning Super Sampling) ជាពិសេស DLSS 3.5។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា ការអនុវត្ត DLSS នៅលើ Switch 2 ប្រហែលជាមិនរួមបញ្ចូលមុខងារទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងកំណែ PC នោះទេ។

ការបង្ហាញសាកល្បងមួយផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញនៅ Gamescom ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា The Matrix ដែលហាក់ដូចជាមានភាពស្មើគ្នាជាមួយនឹងកុងសូលជំនាន់ក្រោយទាក់ទងនឹងគុណភាពរូបភាព រួមទាំងការពង្រឹងសមត្ថភាពតាមដានកាំរស្មីផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាការបង្ហាញនេះប្រហែលជាមិនដំណើរការលើផ្នែករឹងដើមទេ ប៉ុន្តែជានៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានលក្ខណៈពិសេសស្រដៀងគ្នា។

ខណៈពេលដែលការពិភាក្សានៅ Gamescom បានបង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយដ៏មានសក្តានុពលនៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2024 NateTheHate បានបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើកាលបរិច្ឆេទនេះសំដៅទៅលើការលាតត្រដាងផ្លូវការឬការបើកដំណើរការពិតប្រាកដនៃ Nintendo Switch 2 ។

សម្រាប់ភាពឆបគ្នាថយក្រោយ មិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ណាមួយទាក់ទងនឹងថាតើប្រព័ន្ធថ្មីនេះនឹងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងហ្គេមដែលបានចេញផ្សាយសម្រាប់ Nintendo Switch ដើមឬយ៉ាងណានោះទេ។

ខណៈពេលដែលព័ត៌មានលម្អិតទាំងនេះផ្តល់នូវការមើលឃើញដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពាក្យចចាមអារ៉ាមថា Nintendo Switch 2 វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការទាក់ទងព័ត៌មាននេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះវានៅតែផ្អែកលើការលេចធ្លាយដែលមិនបានបញ្ជាក់។ មានតែពេលវេលាទេដែលនឹងប្រាប់ថាតើពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះបង្ហាញថាត្រឹមត្រូវហើយអ្នកគាំទ្រកំពុងរង់ចាំការប្រកាសជាផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុន Nintendo ខ្លួនឯងដោយអន្ទះសារ។

ប្រភព៖ NateTheHate, Reddit