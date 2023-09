Sheldon Menery អ្នកបង្កើតវេទមន្ត៖ ទម្រង់មេការប្រមូលផ្តុំ ទទួលមរណភាព

Sheldon Menery ដែលជាអ្នកបង្កើត Commander ដែលជាស្ទីលលេងដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ហ្គេមជួញដូរកាត Magic: The Gathering បានទទួលមរណភាពហើយបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលប្រាំពីរឆ្នាំជាមួយនឹងជំងឺមហារីក។ ភរិយារបស់ Menery គឺ Gretchyn Melde បានប្រកាសពីមរណភាពរបស់គាត់ដោយសន្តិវិធីនៅលើ Facebook ដែលត្រូវបានបន្តដោយការរំលែកទុក្ខពីសហគមន៍ហ្គេមកុំព្យូទ័រ។

Commander គឺជាទម្រង់អ្នកលេងច្រើននៃ Magic ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងបីនាក់ ឬច្រើននាក់ចូលរួមជាមួយនឹងសន្លឹកបៀ 100 សន្លឹក និងតួអក្សរមេដឹកនាំឯកវចនៈ។ ដើមឡើយត្រូវបានរចនាឡើងជាហ្គេមដែលមានអ្នកលេងពីរនាក់ Commander ផ្តល់នូវរចនាប័ទ្មធម្មតានៃការលេងហ្គេម និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការបញ្ចេញមតិប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ Menery ខ្លួន​គាត់​មាន​ហត្ថលេខា​មួយ​ឈ្មោះ​ថា "You Did This To Yourself" ដែល​បាន​ប្រើ​កាត​របស់​គូប្រជែង​ជា​អាវុធ​ប្រឆាំង​នឹង​ពួកគេ។

ទម្រង់ Commander បានរីកចម្រើនចេញពីទម្រង់ Elder Dragon Highlander (EDH) ដែល Menery បានជួបប្រទះក្នុងអំឡុងពេលរបស់គាត់នៅក្នុងជួរយោធា។ ក្នុងនាមជាចៅក្រមជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធី Magic Pro Tour លោក Menery បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចម្រាញ់ និងពង្រីកវ៉ារ្យ៉ង់ EDH ដែលនៅទីបំផុតបានបង្កើតស្ថាប័នគ្រប់គ្រងទម្រង់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណៈបញ្ជាការច្បាប់។ អង្គការស្ម័គ្រចិត្តនេះ សហការជាមួយ Wizards of the Coast ដែលជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ Magic: The Gathering ផ្តល់ការណែនាំលើការកែសម្រួលច្បាប់ កាតហាមឃាត់ និងកាតថ្មីសម្រាប់ទម្រង់ Commander ។

Menery បានឃើញ Commander ជាការសម្រាកពីការប្រកួត Magic និងសង្កត់ធ្ងន់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការចែករំលែក និងរីករាយជាមួយមិត្តភក្តិ។ ការរួមចំណែករបស់គាត់ចំពោះវេទមន្តបានពង្រីកលើសពីទម្រង់ Commander ។ គាត់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីចៅក្រម និងបានបម្រើការជាចៅក្រមវេទមន្តដែលមានការប្រកួតប្រជែងកម្រិត 5 ។ Menery ក៏ជាអ្នកសរសេរអត្ថបទ និងអ្នកបង្កើតមាតិកាដ៏ពូកែម្នាក់ផងដែរ ដោយចែករំលែកជំនាញរបស់គាត់តាមរយៈអត្ថបទ វីដេអូ និងផតខាស។

Wizards of the Coast បានសម្តែងការសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ Sheldon Menery ហើយបានទទួលស្គាល់ការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់គាត់ចំពោះសហគមន៍វេទមន្ត។ ពួកគេបានសរសើរ Menery ថាជាអ្នកតាមដាន អ្នកមានឥទ្ធិពល និងជាសមាជិកគួរឱ្យគោរពនៃ Magic: The Gathering community។ គាត់បន្សល់ទុកនូវមរតកដ៏យូរអង្វែងតាមរយៈការងាររបស់គាត់លើទម្រង់ Commander និងការលះបង់របស់គាត់ក្នុងការធ្វើឱ្យហ្គេមក្លាយជាបទពិសោធន៍ដ៏រីករាយ និងរីករាយសម្រាប់អ្នកលេងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។

ឥទ្ធិពលរបស់ Sheldon Menery លើសហគមន៍វេទមន្ត មិនអាចនិយាយលើសលប់បានទេ។ គាត់​នឹង​ត្រូវ​បាន​គេ​ចងចាំ​ចំពោះ​ចិត្ត​សប្បុរស ចិត្ត​សប្បុរស និង​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​នេះ។ ការបាត់បង់របស់គាត់ត្រូវបានទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកដែលស្គាល់គាត់ ហើយកេរដំណែលរបស់គាត់នឹងបន្តទៅមុខតាមរយៈអ្នកលេងរាប់មិនអស់។

