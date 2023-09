តើមានរឿង Arise Anime Adaptation ទេ? ការរុករកលទ្ធភាព

By

អ្នកគាំទ្រនៃ JRPG ដែលត្រូវបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងគឺ Tales of Arise កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំព័ត៌មាននៃការសម្របខ្លួនរបស់សត្វដែលមានសក្តានុពល។ Tales of Arise បានឆក់យកបេះដូងអ្នកលេងល្បែងទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងការនិទានរឿងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងរូបភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ រួមទាំងឈុតឆាកគំនូរជីវចលពីស្ទូឌីយោ Ufotable ដ៏ល្បីល្បាញ។

JRPG ឬ Japanese Role-Playing Game គឺជាប្រភេទហ្គេមវីដេអូពីប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាផ្តោតទៅលើរឿង និងដំណើរផ្សងព្រេងនៅក្នុងពិភពរវើរវាយ។ ហ្គេមទាំងនេះមានលក្ខណៈប្រយុទ្ធតាមវេន ហើយត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយស្នាដៃសិល្បៈចម្រុះពណ៌របស់ពួកគេ។

Tales of Arise ប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់ Rena ដែលជាភពមួយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នករស់នៅរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល 300 ឆ្នាំ។ ហ្គេមនេះដើរតាមដំណើររបស់បុគ្គលពីរនាក់គឺ Alphen និង Shionne ដែលព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរជោគវាសនារបស់ពួកគេ និងសរសេរអនាគតរបស់ពួកគេឡើងវិញ។

ខណៈពេលដែលរឿងភាគរឿង Tales of Arise មានកេរ្តិ៍ដំណែលដ៏សំបូរបែបនៃវីដេអូហ្គេម ដែលហ្គេមខ្លះត្រូវបានកែសម្រួលទៅជារឿង OVA និងរឿងភាគទូរទស្សន៍ អ្នកគាំទ្រនៅតែមានចម្ងល់ថាតើការសម្របតាមបែប Anime របស់ Tales of Arise មាននៅក្នុងស្នាដៃដែរឬទេ។ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះ ផលិតករស៊េរីរឿង Tales លោក Yusuke Tomizawa បាននិយាយថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023 មិនមានគម្រោងភ្លាមៗសម្រាប់ការសម្របខ្លួនរបស់តុក្កតា Tales of Arise ទេ។

Tomizawa បានពន្យល់ថា ហ្គេមនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាបទពិសោធន៍អន្តរកម្ម ហើយការលេងហ្គេម អន្តរកម្មនៃតួអង្គ និងជម្រើសរបស់អ្នកលេងគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះភាពទាក់ទាញរបស់វា។ ធាតុទាំងនេះប្រហែលជាមិនអាចបកប្រែទៅជាស៊េរីដែលមានចលនាបានទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Tomizawa បានបង្ហាញពីការបើកចំហររបស់ក្រុមចំពោះលទ្ធភាពនៃការសម្របខ្លួនរបស់សត្វនាពេលអនាគត។ ខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្នមិនមានផែនការច្បាស់លាស់ អ្នកគាំទ្រនៅតែអាចសង្ឃឹមសម្រាប់ការសម្របខ្លួនបែបជីវចលដ៏មានសក្តានុពល ហើយគួរតែរង់ចាំការប្រកាសជាផ្លូវការពី Bandai Namco ឬ Ufotable ដែលទាំងពីរនេះគឺជាស្ទូឌីយោដែលមានសក្តានុពលដើម្បីធ្វើចលនា Tales of Arise។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ អ្នកគាំទ្រអាចបន្តទទួលយកការនិទានរឿងដ៏សម្បូរបែប និងសកលលោកដ៏រស់រវើកនៃ Tales of Arise តាមរយៈបទពិសោធន៍ហ្គេមនេះដោយផ្ទាល់។ អវត្ដមាននៃការសម្របខ្លួនបែបជីវចលអាចទុកឱ្យអ្នកគាំទ្រប្រាថ្នាចង់បានកាន់តែច្រើន ប៉ុន្តែការផ្តោតអារម្មណ៍នៅតែផ្តោតលើការផ្តល់នូវបទពិសោធន៍លេងហ្គេមដ៏សម្បូរបែប។

