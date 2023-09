ស្មាតហ្វូន Mate 60 Pro របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បង្ហាញពីសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិន

ក្រុមហ៊ុន Huawei Technologies Co. បានបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនជាមួយនឹងម៉ូដែលស្មាតហ្វូនចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួនគឺ Mate 60 Pro ។ ស្មាតហ្វូននេះ មានភាពលេចធ្លោជាមួយនឹងសមាមាត្រខ្ពស់នៃសមាសធាតុដែលផលិតដោយប្រទេសចិន បន្ថែមពីលើប្រព័ន្ធដំណើរការ Kirin ដែលរចនាឡើងដោយចិន និងផលិតដោយចិន។

ការវិភាគទឹកភ្នែកដែលធ្វើឡើងដោយ TechInsights សម្រាប់ Bloomberg បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានប្រភពធាតុផ្សំជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនចិន។ Mate 60 Pro រួមបញ្ចូលម៉ូឌុលខាងមុខប្រេកង់វិទ្យុពីក្រុមហ៊ុន Beijing OnMicro Electronics Co., ម៉ូដឹមទំនាក់ទំនងផ្កាយរណបពីក្រុមហ៊ុន Hwa Create Co. និងឧបករណ៍បញ្ជូន RF ពីក្រុមហ៊ុន Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc. គឺជាអង្គចងចាំតែមួយគត់។ រហូតមកដល់ពេលនេះ បានរកឃើញធាតុផ្សំបរទេស។

ការពឹងផ្អែកលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកសម្រាប់សមាសធាតុបច្ចេកវិជ្ជាគឺជាសមិទ្ធិផលដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយសារបញ្ហាប្រឈមដែលខ្លួនជួបប្រទះបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីទីផ្សារសម្រាប់បន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់ និងការផលិតបន្ទះសៀគ្វីដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2020 ។ ក្រុមហ៊ុនពីមុនបានពឹងផ្អែកលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាមេរិកសម្រាប់បន្ទះឈីបទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ។ ហើយត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយជំនួសដើម្បីផលិត processors និងបន្ទះឈីបឥតខ្សែរបស់វា។

ទោះបីជាមានបញ្ហាទាំងនេះក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន Huawei បានបង្កើតស្មាតហ្វូនដែលមានសមាសធាតុភាគច្រើនផលិតដោយចិន ដោយបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការរុករកការហាមឃាត់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។ ល្បឿនឥតខ្សែរបស់ Mate 60 Pro គឺស្មើគ្នាជាមួយនឹងឧបករណ៍ 5G ហើយឧបករណ៍នេះមិនបង្ហាញពីការអស់ថ្មមិនធម្មតានោះទេ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សំណួរនៅតែមានទាក់ទងនឹងបរិមាណផលិតកម្ម និងតម្លៃនៃសមាសធាតុទាំងនេះ។ ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវតែប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកលេងដែលបានបង្កើតឡើងដូចជា Apple និង Samsung ដែលស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេប្រើប្រាស់បន្ទះឈីបដែលមានយ៉ាងហោចណាស់ពីរជំនាន់មុនការផ្តល់ជូនចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការចេញផ្សាយរបស់ Mate 60 Pro ដោយមិនមានការបញ្ជាក់លម្អិតត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអបអរថាជាភស្តុតាងដែលថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរឹតបន្តឹងការចូលប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ប្រទេសចិនបានបរាជ័យ។

ភាពជោគជ័យរបស់ Mate 60 Pro អាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Huawei និងទីផ្សារស្មាតហ្វូនចិន។ អ្នកវិភាគបានប៉ាន់ស្មានថា ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Huawei លក់បាន 5 លានគ្រឿងនោះ វាអាចបំផ្លាញ 38% នៃការលក់ iPhone នៅក្នុងប្រទេសចិន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧបសគ្គនៃការផ្គត់ផ្គង់ និងទិន្នផលផលិតកម្មទាប បង្កើនភាពមិនប្រាកដប្រជាអំពីសមត្ថភាពរបស់ Huawei ក្នុងការបំពេញតម្រូវការ។

នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Huawei បន្តឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន វានៅតែត្រូវមើលថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេច។ តំណាងលោក Michael McCaul បានណែនាំថា អ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដូចជា Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) ប្រហែលជាបានបំពានលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ លទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ទាំងក្រុមហ៊ុន Huawei និងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាសកល។

