"Jean-Claude Van Damme បង្ហាញខ្លួនជា Johnny Cage ក្នុង Mortal Kombat 1"

Mortal Kombat 1 ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីបង្ហាញតួសម្តែងដ៏គួរឱ្យរំភើបនៃតារាល្បី ៗ រួមទាំង JK Simmons, John Cena និង Megan Fox ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបន្ថែមដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតមួយនៅក្នុងហ្គេមនេះគឺតារាសម្ដែង Jean-Claude Van Damme ទសវត្សរ៍ទី 80 ដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាតួ Johnny Cage ។ លោក Ed Boon ដែលជាសហអ្នកបង្កើតស៊េរីបានចែករំលែករូបរាងនៅក្នុងហ្គេមរបស់ Van Damme តាមអ៊ីនធឺណិត ដោយបង្ហាញពីរូបរាងតួអង្គរបស់គាត់។

នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ថ្មីៗនេះ Boon បានបង្ហាញខ្លួននៅលើកម្មវិធី YouTube "Hot Ones" ដែលរៀបចំដោយ First We Feast ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ហាញខ្លួន 14 នាទីរបស់គាត់ Boon បានពិភាក្សាអំពី Mortal Kombat 1 និងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ស៊េរីខណៈពេលដែលយកគំរូទឹកជ្រលក់ក្តៅជាច្រើនជាមួយស្លាបមាន់។ វីដេអូនេះក៏បានបង្ហាញពីការលេងហ្គេមមួយចំនួន រួមទាំងការមើលឃើញខ្លីៗអំពីតួអង្គ Van Damme នៅសញ្ញា 5:52។ នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីប Van Damme បូមខ្យល់ បង្វិលបក្សី ហើយមានរូបរាងស្រដៀងនឹងខ្លួនគាត់ដែលក្មេងជាងវ័យ។

Boon ក៏បានចែករំលែករឿងដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយអំពីរបៀបដែលការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ Van Damme នៅក្នុង Mortal Kombat 1 នាំមកនូវស៊េរីទាំងមូល។ គាត់បានបង្ហាញថាហ្គេមនេះមានប្រភពមកពីការប៉ុនប៉ងបរាជ័យរបស់ NetherRealm Studios ដើម្បីបង្កើតហ្គេមដែលផ្តោតលើ Jean-Claude Van Damme ប្រហែល 30 ឆ្នាំមុន។ ទោះបីជាមានការតស៊ូដំបូងពី Van Damme ក៏ដោយ ក៏ក្រុមចុងក្រោយអាចទទួលបានការចូលរួមរបស់គាត់ ដោយបង្កើតនូវពេលវេលាដ៏រំភើបមួយសម្រាប់ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍។

Van Damme ជា Johnny Cage នឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃ Kombat Pack DLC ថ្ងៃបើកដំណើរការ Mortal Kombat 1 ដែលចេញនៅថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញា សម្រាប់ PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch និង PC ។

