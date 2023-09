Google បើកដំណើរការគម្រោងអនាគតឌីជីថល ដើម្បីគាំទ្រការស្រាវជ្រាវ AI និងដំណោះស្រាយគោលនយោបាយសាធារណៈ

By

Google បានប្រកាសពីការចាប់ផ្តើមគម្រោងអនាគតឌីជីថលរបស់ខ្លួន ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយក្នុងគោលបំណងគាំទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវ និងដំណោះស្រាយគោលនយោបាយសាធារណៈក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI)។ តាមរយៈដៃសប្បុរសធម៌របស់ខ្លួន Google.org ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតមូលនិធិចំនួន 20 លានដុល្លារ ដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុមអ្នកគិត និងស្ថាប័នសិក្សាដែលផ្តោតលើជំនាញ AI ។ គម្រោងនេះស្វែងរកការដោះស្រាយនូវអត្ថប្រយោជន៍ និងបញ្ហាប្រឈមដែលមានសក្តានុពលទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI ។

យោងតាមលោក Brigitte Hoyer នាយក Google.org ថា AI មានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើឱ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពសាមញ្ញ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមដ៏ស្មុគស្មាញ ដូចជាការការពារជំងឺ ការរៀបចំផែនការទីក្រុង និងការព្យាករណ៍ពីគ្រោះមហន្តរាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភផងដែរ ទាក់ទងនឹងភាពយុត្តិធម៌ ការលំអៀង ព័ត៌មានមិនពិត សុវត្ថិភាព និងអនាគតនៃការងារ។

Google មានបំណងផ្តល់មូលនិធិដល់អ្នកគិតឯករាជ្យដែលកំពុងស្វែងរកប្រធានបទផ្សេងៗទាក់ទងនឹង AI រួមទាំងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើសន្តិសុខសកល តួនាទីរបស់វាក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខស្ថាប័ន និងសហគ្រាស ផលប៉ះពាល់ការងាររបស់ AI ការផ្លាស់ប្តូរកម្លាំងពលកម្មទៅជាការងារដែលផ្តោតលើ AI ការប្រើប្រាស់ AI របស់រដ្ឋាភិបាល។ សម្រាប់ផលិតភាព និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិត AI ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។

ជំនួយការសម្ពោធនៃមូលនិធិអនាគតឌីជីថលរួមមានអង្គការលេចធ្លោដូចជាវិទ្យាស្ថាន Aspen, Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future និងវិទ្យាស្ថាន R Street ។ Google បានសង្កត់ធ្ងន់ថា មូលនិធិនេះនឹងគាំទ្រដល់អង្គការនានាទូទាំងពិភពលោក ដោយផ្តោតលើភាពជាដៃគូ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមជាសកល។

គោលគំនិតនៃ “AI ដែលមានទំនួលខុសត្រូវ” បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំង នៅពេលដែលការរីកចំរើននៃបច្ចេកវិទ្យា AI បង្កើនល្បឿន។ កាលពីដើមឆ្នាំនេះ អ្នកលេងធំៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម AI រួមមាន Google, OpenAI, Microsoft, និង Anthropic បានបង្កើតវេទិកា Frontier Model Forum ដែលជាស្ថាប័នឧស្សាហកម្មមួយក្នុងគោលបំណងធានាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងការទទួលខុសត្រូវនៃគំរូ AI ។ លោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន AI ឈានមុខគេ ដើម្បីបង្កើតការការពារដោយស្ម័គ្រចិត្តជុំវិញ AI ។ អឺរ៉ុបក៏បានបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតសៀវភៅច្បាប់ AI ផងដែរ។

នៅសប្តាហ៍ខាងមុខ សភាអាមេរិកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង 100 ដើម្បីពិភាក្សាអំពី AI ។ កិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានតួអង្គលេចធ្លោនៅក្នុងវិស័យ AI ដូចជា Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates និង Sundar Pichai ដែលនឹងថ្លែងទៅកាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលើប្រធានបទទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ AI និងការអនុវត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។

Google ពីមុនបានគូសបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍ AI របស់ខ្លួន ហើយបន្តបោះពុម្ពផ្សាយការស្រាវជ្រាវ AI ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនកាន់តែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ និងការចេញផ្សាយបច្ចេកវិទ្យា AI ។ ជាការឆ្លើយតប Microsoft និង OpenAI បានដើរតួនាទីឈានមុខគេជាមួយគម្រោងដូចជា ChatGPT និងការរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា OpenAI ទៅក្នុងផលិតផល Microsoft។ ឥឡូវនេះ Google កំពុងសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការសហការគ្នាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដើម្បីស្វែងរកដោយជោគជ័យនូវបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសដែលបង្កឡើងដោយ AI ។

ប្រភព៖ Google, Digital Futures Project