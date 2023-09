ឥឡូវនេះ អតិថិជន Google Fi Wireless Unlimited Plus អាចគ្រប់គ្រង Google One Perk បាន។

By

Google Fi កំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអំពីរបៀបដែលការជាវ Google One ត្រូវបានគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ្នកជាវគម្រោង Unlimited Plus របស់ខ្លួន។ ឥឡូវនេះ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននឹងអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់នូវការជាវ Google One របស់ពួកគេពីទំព័រគណនី Fi និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។ បទពិសោធន៍រួមបញ្ចូលគ្នាកាន់តែច្រើននេះនឹងចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញា។

ពីមុន ការអាប់ដេតទៅការជាវ Google One ត្រូវបានគិតថ្លៃដោយឯករាជ្យពីសេវាកម្មឥតខ្សែ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងរបាយការណ៍ចេញវិក្កយបត្រ Fi បន្ទាប់បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញា ការអាប់ដេតទៅការជាវ Google One លើសពី 100GB ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនឹងត្រូវចេញវិក្កយបត្រទៅកាន់គណនី Fi ។

វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា អតិថិជនអាចទទួលបានការជូនដំណឹងមិនពិតដែលនិយាយថាការជាវ Google One របស់ពួកគេត្រូវបានលុបចោល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះគ្រាន់តែជាសារប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដែលអាចត្រូវបានមិនអើពើ។ ការជាវ Google One នឹងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈ Fi ដោយមិនបាត់បង់ទំហំផ្ទុក ឬការរំខានណាមួយឡើយ។

អ្នកជាវ និងសមាជិកគម្រោងដែលចាកចេញពី Google Fi នឹងមានរយៈពេលអនុគ្រោះ 7 ថ្ងៃ ក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេអាចជាវ Google One ឡើងវិញដោយមិនបាត់បង់សេវាកម្មណាមួយឡើយ។ វាក៏គួរអោយកត់សំគាល់ផងដែរថាមិនមានការផ្លាស់ប្តូរទៅលើទំហំផ្ទុក 100GB នៃ Google One ដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោង Unlimited Plus របស់ Fi នោះទេ។

ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះមានគោលបំណងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍កាន់តែរលូន និងរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់អតិថិជន Google Fi Wireless Unlimited Plus ។ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេគ្រប់គ្រងការជាវ Google One របស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ពីទំព័រគណនី Fi វាជួយសម្រួលដល់ដំណើរការចេញវិក្កយបត្រ និងធានាការចូលប្រើកន្លែងផ្ទុកពពកដោយមិនមានការរំខាន។

- និយមន័យនៃពាក្យដែលប្រើក្នុងអត្ថបទ៖

– Google One៖ សេវាកម្មជាវទំហំផ្ទុករបស់ Google ដែលផ្តល់កន្លែងផ្ទុកពពកបន្ថែមសម្រាប់ផលិតផល Google ។

– Google Fi៖ ប្រតិបត្តិករបណ្តាញនិម្មិតចល័តរបស់ Google (MVNO) ដែលផ្តល់គម្រោងទូរស័ព្ទឥតខ្សែ។