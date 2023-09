Embracer Group រុករកការលក់ឧបករណ៍កម្សាន្ត Gearbox បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគ

Embracer Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនហ្គេមមួយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាលក់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគឺ Gearbox Entertainment ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្តារឡើងវិញបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់មូលនិធិដ៏សំខាន់មួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះ។ ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ន Embracer កំពុងស្វែងរកអ្នកទិញសក្តានុពលសម្រាប់ Gearbox កិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រូវបានធានាទេ។

ក្រុមហ៊ុន Embracer Group បានឈានទៅរកការទិញយកយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយប្រមូលបានផលប័ត្រដ៏ធំនៃទ្រព្យសម្បត្តិហ្គេម និងការកម្សាន្ត។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការទិញ Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (អ្នកបង្កើត Tomb Raider) និងសិទ្ធិក្នុងការលក់សិទ្ធិផ្តាច់មុខដូចជា The Lord of the Rings និង The Hobbit ជាដើម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការទិញយកទាំងនេះមកក្នុងការចំណាយខ្ពស់ ដែលបានក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់នៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគ $2 ពាន់លានដុល្លារ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមវិនិយោគអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែមិថុនា។

ដើម្បីងើបឡើងវិញពីការធ្លាក់ចុះនេះ ក្រុមហ៊ុន Embracer Group បានប្រកាសផែនការសម្រាប់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញទូទាំងក្រុមហ៊ុន ដែលរួមមានការបញ្ឈប់ការងារ វិធានការកាត់បន្ថយការចំណាយ និងការដកផ្នែកមួយចំនួន។ ការលះបង់សក្តានុពលមួយដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណាគឺ Gearbox Entertainment ។

Gearbox Entertainment ត្រូវបានទិញដោយ Embracer Group ក្នុងឆ្នាំ 2021 ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 1.3 ពាន់លានដុល្លារ។ ចាប់តាំងពីការទិញយក Gearbox បានបញ្ចេញនូវវគ្គពីរនៃស៊េរីហ្គេមដ៏ពេញនិយម Borderlands ជាមួយនឹងភាពយន្ត Borderlands ដែលគ្រោងនឹងចេញនៅឆ្នាំ 2024។ លើសពីនេះ ការចេញផ្សាយថ្មីៗរបស់ពួកគេ Remnant 2 បានក្លាយជាចំណងជើងលក់ដាច់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ខែនេះ។ ខែកក្កដា។

យោងតាម ​​Reuters Gearbox Entertainment កំពុងត្រូវបានទីផ្សារជាចម្បងសម្រាប់ក្រុមហ្គេមអន្តរជាតិ។ Embracer Group សង្ឃឹមថាតាមរយៈការលក់ Gearbox ពួកគេអាចរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ និងផ្តោតលើផលប័ត្រដែលនៅសល់នៃទ្រព្យសម្បត្តិហ្គេម និងការកម្សាន្តរបស់ពួកគេ។

ប្រភព៖ Reuters