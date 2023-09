អត្ថប្រយោជន៍ទីមួយ ទទួលបានអ្នកផ្តល់បច្ចេកវិទ្យា Biometrics លេខសម្គាល់គ្មានកំណត់

First Advantage ដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវត្តិការងារបានប្រកាសទិញអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកវិទ្យាជីវមាត្រ Infinite ID ក្នុងតម្លៃ 41 លានដុល្លារជាសាច់ប្រាក់។ ការទិញយកនេះមានគោលបំណងពង្រីកបណ្តាញរបស់ First Advantage និងការផ្តល់ជូនការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់អតិថិជនអាមេរិករបស់ខ្លួន។

Infinite ID ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅ Hicksville ទីក្រុងញូវយ៉ក គឺជាក្រុមហ៊ុនផលប័ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជន Enlightenment Capital ។ ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ជាង ១០ លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។ អ្នកផ្តល់បច្ចេកវិជ្ជាជីវមាត្រផ្តល់នូវឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់វិស័យផ្សេងៗ រួមទាំងការការពារ និងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ សន្តិសុខជាតិ ការអនុវត្តច្បាប់ សន្តិសុខព្រំដែន ការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយ និងការគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្ន និងសន្តិសុខសាជីវកម្ម។

នាយកប្រតិបត្តិនៃ First Advantage លោក Scott Staples បាននិយាយថាកម្មវិធីរបស់ Infinite ID បំពេញបន្ថែមការផ្តល់ជូនសេវាកម្មអត្តសញ្ញាណ និងអត្តសញ្ញាណឌីជីថលដែលមានស្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុន។ ការទិញយកនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការពង្រីកផលប័ត្រផលិតផលរបស់ First Advantage និងអាជីវកម្មស្នូល។

ជាមួយនឹងការទិញយកនេះ First Advantage មានគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាជីវមាត្រកម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីជួយនិយោជកកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងរក្សាការអនុលោមតាមច្បាប់។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជីវមាត្រផ្តល់នូវកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពដោយប្រើលក្ខណៈរូបវន្ត ឬអាកប្បកិរិយាពិសេស ដូចជាស្នាមម្រាមដៃ ការសម្គាល់មុខ ឬការស្កែនកែវភ្នែក ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គល។

ប្រភព៖ First Advantage, Infinite ID

