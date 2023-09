By

ហ្គេមដែលរំពឹងទុកខ្ពស់ Starfield មិនត្រឹមតែពោរពេញទៅដោយទេសភាពដ៏អស្ចារ្យ និងការលេងហ្គេមដ៏អស្ចារ្យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ផ្តល់ឱ្យអ្នកលេងនូវដំណើរស្វែងរកជាច្រើនដែលត្រូវអនុវត្តផងដែរ។ ដំណើរស្វែងរកផ្នែកមួយដ៏លេចធ្លោដែលបានរកឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះគឺ "ទំនាក់ទំនងដំបូង" ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកប៉ាល់ដែលពោរពេញទៅដោយបុគ្គលដែលជាប់គាំងនៅក្នុងគន្លងជុំវិញភពមួយ។

ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរស្វែងរក "ទំនាក់ទំនងដំបូង" នៅក្នុង Starfield អ្នកលេងត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ Porrima II នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្កាយ Porrima ។ នៅទីនោះ ពួកគេនឹងមកជួបនាវិកនៃ ECS Constant ដែលរកឃើញថាខ្លួនពួកគេអស់ពេល និងទីកន្លែង។ អ្នកគាំទ្ររបស់ Star Trek ប្រហែលជាមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវគ្គ "The Neutral Zone" ពីរដូវកាលទីមួយនៃ The Next Generation។

មុននឹងចូលទៅក្នុងដំណើរស្វែងរក វាត្រូវបានណែនាំឱ្យបំពេញផ្នែកទីពីរនៃដំណើរស្វែងរកមួយទៀតហៅថា "Unearthed"។ ទោះបីជាមិនមែនជាតម្រូវការជាមុនសម្រាប់ "ទំនាក់ទំនងដំបូង" ការបញ្ចប់ "ការស្វែងរកមិនឃើញ" ផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះប្រវត្តិមនុស្សជាតិនៃហ្គេម ដោយបង្កើនបទពិសោធន៍និទានរឿងនៃ "ទំនាក់ទំនងដំបូង" ។

នៅពេលមកដល់គន្លងរបស់ Porrima II អ្នកលេងនឹងទទួលបានសារពី NPC ដែលមានឈ្មោះថា Jiro Sugiyama ដែលស្នើសុំជំនួយរបស់ពួកគេក្នុងការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើកប៉ាល់ដែលជាប់គាំង។ នៅពេលដែលអ្នកលេងចូលចតជាមួយកប៉ាល់ ពួកគេនឹងដឹងថា ECS Constant គឺជាកប៉ាល់អាណានិគមដែលបានធ្វើដំណើរចេញពីផែនដី មុនពេលមនុស្សជាតិបានរកឃើញការធ្វើដំណើរលឿនជាងពន្លឺ។ ក្នុងរយៈពេល 200 ឆ្នាំ មនុស្សជាច្រើនជំនាន់បានរស់នៅ និងស្លាប់នៅលើកប៉ាល់ជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមនៃការតាំងលំនៅនៅលើ Porrima II ។

ដើម្បីឈានទៅមុខក្នុងដំណើរស្វែងរក អ្នកលេងត្រូវតែចុះទៅកន្លែងកម្សាន្ត Paradiso ហើយចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ នៅតាមផ្លូវ ពួកគេនឹងមានឱកាសប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយសមាជិកនាវិកចម្រុះដែលរស់នៅលើ ECS Constant សូម្បីតែជួបជាមួយថ្នាក់រៀនដែលពោរពេញដោយក្មេងៗ។

នៅពេលទៅដល់បន្ទប់ប្រជុំ អ្នកលេងនឹងឃើញពីផែនការសាជីវកម្មរបស់នាយកប្រតិបត្តិ Paradiso ។ ពួកគេត្រូវបានបង្ហាញជាមួយនឹងជម្រើសបី៖ ដើម្បីឱ្យនាវិក ECS Constant ក្លាយជាអ្នកបម្រើដែលមានការធានានៅលើ Porrima II រៀបចំកប៉ាល់ជាមួយនឹងដ្រាយវ៍រឹង ដូច្នេះនាវិកអាចស្វែងរកកន្លែងរស់នៅផ្សេងទៀត ឬសម្លាប់នាវិកទាំងមូល។

ដើម្បីជ្រើសរើសជម្រើសដំបូង អ្នកលេងត្រូវប្រមូលសម្ភារៈជាក់លាក់ និងបញ្ចុះបញ្ចូលប្រធានក្រុមកប៉ាល់។ ជម្រើសទីពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ HopeTech នៅលើភពផែនដី Polvo ដើម្បីទទួលបាន grav drive ហើយបន្ទាប់មករៀបចំ ECS Constant សម្រាប់ការដំឡើងរបស់វា។ សម្រាប់ជម្រើសទីបី អ្នកលេងនឹងដឹងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះថា នាយកប្រតិបត្តិមិនអាចត្រូវបានគេសម្លាប់ជារៀងរហូតទេ។

“ទំនាក់ទំនងដំបូង” គឺគ្រាន់តែជាដំណើរស្វែងរកផ្នែកខាងដែលចូលរួមនៅក្នុង Starfield ដែលទាក់ទាញអ្នកលេងនៅក្នុងសកលលោកដ៏សម្បូរបែប និងប្រកបដោយថាមពល។ ជាមួយនឹងដំណើររឿងដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងជម្រើសចម្រុះ ហ្គេមនេះផ្តល់នូវការកម្សាន្តជាច្រើនម៉ោងសម្រាប់អ្នកគាំទ្រនៃប្រភេទប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។

ប្រភព:

- ហ្គេម Starfield បង្កើតឡើងដោយ Bethesda Studios