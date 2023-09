ភាសាពិភពលោក និងមនុស្សជាតិឌីជីថលជួបគ្នា ត្រឡប់ទៅសាកលវិទ្យាល័យ Arkansas វិញ។

World Languages ​​and Digital Humanities Studio នៅសាកលវិទ្យាល័យ Arkansas មានសេចក្តីរំភើបរីករាយក្នុងការប្រកាសពីការត្រលប់មកវិញនៃ Digital Humanities Meet-Up។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅស្ទូឌីយ៉ូដែលមានទីតាំងនៅ JB Hunt Center នៅថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញា ចាប់ពីម៉ោង 4-5 រសៀល។

ក្នុងអំឡុងពេលបើកកម្មវិធី DH Meet-Up សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីនាយកដ្ឋានភាសាពិភពលោក អក្សរសាស្ត្រ និងវប្បធម៌នឹងបង្ហាញគម្រោងរបស់ពួកគេដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវវប្បធម៌ពិភពលោក និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។ អ្នកចូលរួមអាចរំពឹងថានឹងឃើញបទបង្ហាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជា ការថតរូប 360 ដំណើរទេសចរណ៍និម្មិតអន្តរកម្មនៃទីតាំងបុរាណ មេរៀនពណ៌ផ្ទៃមេឃប៉ះសម្រាប់ការរៀនភាសាបារាំងនៅមជ្ឈិមសម័យ និងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៃឧបករណ៍ឌីជីថលនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ នឹងមានការទទួលស្វាគមន៍ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុង WLDH Studio ដោយផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកចូលរួមក្នុងការភ្ជាប់បណ្តាញ និងពិភាក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងដែលបានបង្ហាញ។

កិច្ចប្រជុំ DH លើកទីពីរនៃខែនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញា ចាប់ពីម៉ោង 11 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 យប់ ជំនួបនេះនឹងមានការចូលរួមពីសាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីនាយកដ្ឋាន WLLC ដែលនឹងចែករំលែកផែនការរបស់ពួកគេសម្រាប់គម្រោងនាពេលអនាគតដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាងវប្បធម៌ពិភពលោក និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងសំណើសម្រាប់ការផ្តល់មូលនិធិ វគ្គសិក្សាសក្តានុពល និងអង្គភាពសិក្សា។ អាហារថ្ងៃត្រង់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយស្ទូឌីយោ បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

ដើម្បីបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំដោយនាយកដ្ឋាន WLLC និង World Languages ​​and Digital Humanities Studio សូមតាមដាន WLLC នៅលើ Instagram, Facebook និង Twitter ។

ប្រភព:

- សាកលវិទ្យាល័យ Arkansas ពិភពលោកភាសា អក្សរសាស្ត្រ និងវប្បធម៌

ចំណាំ៖ អត្ថបទប្រភពត្រូវបានកែប្រែដើម្បីឱ្យសមនឹងទម្រង់ដែលបានស្នើសុំ។