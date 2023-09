The Orchard កំពុងជួលអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីឌីជីថលសម្រាប់ DSPs របស់ចក្រភពអង់គ្លេស

By

The Orchard ដែលជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយតន្ត្រីឈានមុខគេកំពុងស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីឌីជីថលដើម្បីគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាឌីជីថលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស (DSPs) ដូចជា Apple, Amazon និង VEVO ។ តួនាទីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងស្លាកសញ្ញា និងក្រុមទីផ្សារដើម្បីបង្កើតយុទ្ធនាការមាតិកាគួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់សិល្បករ និងស្លាក ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃជាមួយអ្នកលក់រាយឌីជីថល។

ទំនួលខុសត្រូវរួមមានការបោះផ្សាយសម្រាប់ការដាក់បញ្ជីចាក់ និងយុទ្ធនាការទីផ្សារសហការ ក៏ដូចជាការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកលក់រាយតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដោយការចូលរួមក្នុងការប្រជុំ ព្រឹត្តិការណ៍ និងការជជែកកម្សាន្ត។ លើសពីនេះ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគណនីឌីជីថលនឹងផ្តល់អាទិភាព និងវិភាគកាលវិភាគចេញផ្សាយ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ស្លាកសញ្ញា និងសិល្បករ ព្រមទាំងការវិភាគទំនាក់ទំនង និងលទ្ធផលត្រឡប់ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធវិញ។

បេក្ខជនដ៏ល្អគួរតែមានបទពិសោធន៍ជាងពីរឆ្នាំនៃឧស្សាហកម្មតន្ត្រី ចំណេះដឹងដ៏រឹងមាំនៃវេទិកាលក់រាយឌីជីថលឈានមុខគេ និងការយល់ដឹងដ៏ល្អអំពីយុទ្ធសាស្រ្តលក់។ បទពិសោធន៍ទំនាក់ទំនងជាមួយគណនីលក់រាយ ឬវេទិកាទីផ្សារឌីជីថលត្រូវបានគេពេញចិត្ត រួមជាមួយនឹងជំនាញទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីទិដ្ឋភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងសមត្ថភាពវិភាគខ្លាំង។ ត្រូវមានចំណេះដឹងជាមួយ Excel, PowerPoint និង Word ផងដែរ។

The Orchard ផ្តល់ឱកាសមួយដើម្បីរួមចំណែកដល់ដំណើរប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅលើឆាកពិភពលោក ជាមួយនឹងបរិយាកាសការងារទំនើប ចម្រុះ និងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ ពួកគេក៏ផ្តល់ការវិនិយោគលើការរៀនសូត្រ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា ការធានារ៉ាប់រងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តឯកជន គម្រោងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដ៏សប្បុរស ការធានាអាយុជីវិត និងការការពារប្រាក់ចំណូល។

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំមុខតំណែងនេះ សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ (តំណភ្ជាប់ត្រូវបានដកចេញ)

អំពី The Orchard៖

The Orchard គឺជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយតន្ត្រី វីដេអូ និងភាពយន្តដែលត្រួសត្រាយផ្លូវ និងជាបណ្តាញពហុឆានែលលំដាប់កំពូលដែលកំពុងប្រតិបត្តិការទូទាំងពិភពលោក។ វិធីសាស្រ្តរួមរបស់ពួកគេចំពោះការលក់ និងទីផ្សារ រួមផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិការឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្ម ពង្រីកការឈានទៅដល់ និងប្រាក់ចំណូលនៅទូទាំងហាងឌីជីថល រូបវន្ត និងឧបករណ៍ចល័ត។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1997 The Orchard ផ្តល់អំណាចដល់អាជីវកម្ម និងអ្នកបង្កើតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកម្សាន្ត។

ប្រភព:

— The Orchard

— នៅ Greenhouse.io