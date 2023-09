Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! ប្រែក្លាយ Anime ទៅជាហ្គេម Mario Party-Style

By

ស៊េរីគំនូរជីវចលដ៏ពេញនិយម Demon Slayer គ្រោងនឹងចេញផ្សាយវីដេអូហ្គេមថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! សម្រាប់ Nintendo Switch ។ មិនដូចហ្គេមប្រយុទ្ធបែប Anime ធម្មតាទេ ហ្គេមនេះប្រើទម្រង់ហ្គេម Mario Party-esque។

ស្រដៀងទៅនឹង Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! គឺ​ជា​ហ្គេម​ជប់លៀង​ដែល​មាន​អ្នក​លេង​បួន​នាក់​ដែល​មាន​ហ្គេម​ខ្នាត​តូច​ផ្សេងៗ។ អ្នកលេងនឹងក្រឡុកគ្រាប់ឡុកឡាក់ដើម្បីផ្លាស់ទីតាមក្រឡានៃហ្គេមក្តារ ហើយចូលរួមក្នុងហ្គេមដែលមានចិត្តស្រាល ដូចជាការទាយប្រអប់មួយណាដែល Nezuko ដែលជាតួអង្គមួយកំពុងលាក់ខ្លួន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ហ្គេមនេះក៏រួមបញ្ចូលវដ្តរាត្រីដែលអ្នកលេងត្រូវតែស្វែងរក និងកំចាត់បិសាចផងដែរ។ ដែលស្របនឹងស៊េរីអានី។

ខណៈពេលដែល Nezuko ត្រូវបានកាត់ចេញពីតួអង្គគាំទ្រនៅក្នុងហ្គេម អ្នកលេងអាចជ្រើសរើសលេងជាតួឯក Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira និងសមាជិក Hashira ប្រាំបួននាក់។ ហ្គេមនេះមានគោលបំណងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍កម្សាន្តសម្រាប់អ្នកគាំទ្រនៃស៊េរីដោយបញ្ចូលតួអង្គដែលធ្លាប់ស្គាល់ និងការលេងហ្គេមដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! គឺជាការកែប្រែវីដេអូហ្គេមទីពីរនៃស៊េរី Demon Slayer បន្ទាប់ពី Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធនៅលើសង្វៀនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ CyberConnect2 ។ ហ្គេមនាពេលខាងមុខត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយនៅលើ eShop របស់ជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ 2024 ហើយការចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសអាចនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីឆាប់ៗនេះ ដោយផ្អែកលើការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មរបស់ហ្គេមមុន។

សរុបមក Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! នាំមកនូវពិភពនៃ Demon Slayer ឱ្យមានជីវិតនៅក្នុងហ្គេមបែប Mario Party ដែលប្លែកពីគេ ដោយផ្តល់ជូនអ្នកគាំទ្រនូវវិធីថ្មីដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍នៃស៊េរីជាទីស្រឡាញ់។

ប្រភព:

- ស៊ីលីកុន