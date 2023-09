ដោះស្រាយជាមួយអ្នកជិតខាងដែលរំខាន៖ តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានតាមផ្លូវច្បាប់?

By

ការរស់នៅក្បែរអ្នកជិតខាងដែលកំពុងធ្វើការជួសជុលអគារកសិដ្ឋានរបស់ពួកគេអាចរំខាន និងបង្កបញ្ហាសុខភាពដល់គ្រួសាររបស់អ្នក។ សំឡេងរំខាន និងការរំខានឥតឈប់ឈរអាចជាភាពរំខាន ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានកូនតូចៗ ហើយកំពុងព្យាយាមរីករាយជាមួយអាកាសធាតុល្អនៅខាងក្រៅ។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពខណៈពេលដែលរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក។ ជម្រើសផ្លូវច្បាប់មួយដែលអ្នកមានគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើច្បាប់នៃភាពរំខាន ដែលសំដៅទៅលើទង្វើ ឬការលុបចោលណាមួយដែលរំខានដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃដោយមិនសមហេតុផលដែលទាក់ទងនឹងការរីករាយនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ។ តុលាការនឹងវិភាគថាតើការជ្រៀតជ្រែកមានសារសំខាន់ និងកំណត់នូវអ្វីដែលសមហេតុផលក្នុងការរំពឹងទុករវាងអ្នកជិតខាង។

ក្នុង​ការ​វាយ​តម្លៃ​បណ្តឹង​រំខាន លក្ខខណ្ឌ​មូលដ្ឋាន​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​មក​ពិចារណា។ កម្រិតនៃសំលេងរំខានដែលអាចចាត់ទុកថាសមហេតុផលនៅក្នុងកណ្តាលទីក្រុងខុសពីនោះនៅជាយក្រុង ឬទីជនបទ។ ជាអកុសល មិនមាននិយមន័យជាក់លាក់នៃសំឡេងដែលស្មើនឹងភាពរំខាននោះទេ ប៉ុន្តែច្បាប់របស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានឆ្នាំ 1992 ចែងថា សំឡេងរំខានក្លាយជាភាពរំខាន នៅពេលដែលវា "ខ្លាំង បន្ត ធ្វើម្តងទៀត នៃរយៈពេល ឬសំឡេង ឬកើតឡើងនៅពេលនោះ។ ដើម្បីផ្តល់ហេតុផលសមរម្យសម្រាប់ការរំខាន។

រយៈពេលនៃការជ្រៀតជ្រែកក៏ជាកត្តាពិចារណាដោយតុលាការផងដែរ។ ជាទូទៅ ការជ្រៀតជ្រែកកាន់តែយូរ វានឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនសមហេតុផល។ ការរក្សាកំណត់ត្រាអំពីពេលដែលសំលេងរំខានកើតឡើង និងរបៀបដែលវាប៉ះពាល់ អ្នកអាចពង្រឹងករណីរបស់អ្នក។

លើសពីនេះទៀត អ្នកអាចពិនិត្យមើលលើអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីមើលថាតើអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកបានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើផែនការសម្រាប់ការជួសជុលរបស់ពួកគេដែរឬទេ។ ការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើផែនការជារឿយៗរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងសំឡេងរំខាន និងពេលវេលាសាងសង់។ ការអភិវឌ្ឍន៍ដែលមិនមានការអនុញ្ញាត ដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីផែនការ អាចជាកម្មវត្ថុនៃសកម្មភាពអនុវត្តដោយអាជ្ញាធររៀបចំផែនការ ដូចជាទាមទារឱ្យមានការដកចេញ ឬផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធ។

មុននឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ គួរតែទៅជិតអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក ហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដោយមិត្តភាព។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាច្បាស់លាស់ និងការយល់ដឹងច្រើនតែអាចនាំទៅរកលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ។

ប្រភព៖ Stephen Coppinger, Solicitor at Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork