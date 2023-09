Star Trek: Infinite: ការផ្លាស់ប្តូរហ្គេមសម្រាប់អ្នក Trekkies និងអ្នកចូលចិត្តយុទ្ធសាស្រ្ត

By

Paradox Interactive និង Nimble Giant Entertainment បាន​រួម​កម្លាំង​គ្នា​ដើម្បី​ចេញ​ហ្គេម​មួយ​ដែល​នឹង​ធ្វើ​បដិវត្តន៍​ Alpha និង Beta Quadrants។ មានចំណងជើងថា Star Trek: Infinite ស៊ីមអវកាសថ្មីនេះត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Paramount Consumer Products ហើយនឹងមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Mac និង PC នៅថ្ងៃទី 12 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023។

សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តរុករកអវកាស មានឱកាសបញ្ជាហ្គេមជាមុន និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្តាច់មុខ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលជម្រើសសម្រាប់ Star Trek: ឯកសណ្ឋាន Lower Decks ការចូលទៅកាន់ USS Cerritos ដែលជាកប៉ាល់វិទ្យាសាស្រ្តដែលរចនាឡើងសម្រាប់ប្រទេសតូចៗនៅក្នុងរបៀបទំនាក់ទំនងទីពីរ និងខ្សែសំលេងទីប្រឹក្សា Klingon ផ្តាច់មុខ។

សម្រាប់បទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយ កំណែ Digital Deluxe Edition (DDE) ផ្តល់ជូនច្រើនជាងហ្គេមស្នូល។ វារួមបញ្ចូលសៀវភៅសិល្បៈឌីជីថល បទភ្លេងផ្លូវការ និងកញ្ចប់តន្ត្រីក្នុងហ្គេមដែលមានបទភ្លេងបុរាណពីសកលលោក Star Trek ។

កំណត់រាប់ទសវត្សរ៍មុន Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Infinite អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងគ្រប់គ្រងក្រុមដែលបានជ្រើសរើសរបស់ពួកគេ៖ United Federation of Planets, Romulan Star Empire, Cardassian Union ឬ Klingon Empire។ អ្នកលេងនឹងជួបប្រទះនឹងនយោបាយកាឡាក់ស៊ី សេដ្ឋកិច្ចអាណាចក្រ និងចូលរួមក្នុងសេណារីយ៉ូទំនាក់ទំនងដំបូងជាមួយប្រភេទសត្វដែលមិនស្គាល់។ ហ្គេមនេះនៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់ Star Trek ខណៈពេលដែលណែនាំសាច់រឿងថ្មីដើម្បីរុករក។

Star Trek: Infinite ត្រូវបានកំណត់ឱ្យដំណើរការនៅថ្ងៃទី 12 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Mac និងកុំព្យូទ័រ។ អ្នកគាំទ្រនៃសិទ្ធិផ្តាច់មុខអាចទន្ទឹងរង់ចាំការជ្រមុជខ្លួននៅក្នុងសកលលោក Star Trek និងបង្កើតផ្លូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ី។ រស់នៅបានយូរនិងរុងរឿង, អ្នកលេងល្បែង!

ប្រភព:

- Paradox Interactive និង Nimble Giant Entertainment