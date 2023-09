ស្មាតហ្វូនល្អបំផុតក្រោម 50,000 Rs នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា

By

ប្រសិនបើអ្នកមានថវិកា 50,000 រូពីសម្រាប់ស្មាតហ្វូន អ្នកមានជម្រើសជាច្រើនដើម្បីជ្រើសរើស។ ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ យើងបានរាយបញ្ជីសម្រាំងស្មាតហ្វូនកំពូលទាំង 5 ដែលបច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុងជួរតម្លៃនេះ ដោយពិចារណាលើមុខងារ ប្រតិបត្តិការ និងរចនាប័ទ្មរបស់វា។

1. Google Pixel 7៖ Google Pixel 7 មានលក់ក្នុងតម្លៃក្រោម 50,000 រូពីនៅលើ Flipkart ហើយតម្លៃអាចទាបជាងជាមួយនឹងកាតឥណទានមួយចំនួន។ វាភ្ជាប់មកជាមួយប្រព័ន្ធដំណើរការ Tensor G2 ចុងក្រោយបំផុតរបស់ Google, RAM 8 GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង 128 GB ។ ទូរស័ព្ទនេះមានអេក្រង់ OLED ទំហំ 6.3 អ៊ីង Full HD+ ជាមួយនឹងអត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ 90 Hz និងកម្រិតពន្លឺខ្ពស់បំផុត 1400 nits ។ វាមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាដែលមានការវាយតម្លៃខ្ពស់ រួមទាំងកាមេរ៉ាបឋមទំហំ 50MP ជាមួយនឹង OIS និងកាមេរ៉ា ultra-wide 12MP ។ ភីកសែល 7 ដំណើរការលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 13 ចុងក្រោយបង្អស់ ជាមួយនឹងភាសាអ្នករចនាសម្ភារៈ។

2. OnePlus 11R 5G៖ OnePlus 11R 5G ផ្តល់នូវតម្លៃដ៏ល្អសម្រាប់ប្រាក់ ខណៈពេលដែលខ្ចីលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនពីបងប្អូនបង្កើតពិសេសរបស់ខ្លួនគឺ OnePlus 11 5G។ វាមានអេក្រង់ទំហំ 6.74 អ៊ីងកោង Fluid AMOLED បន្ទះឈីប Snapdragon 8+ Gen 1 និងជម្រើសសម្រាប់ RAM ដល់ទៅ 16 GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 256 GB ។ ទូរស័ព្ទនេះមានកាមេរ៉ាគោលទំហំ 50MP ជាមួយនឹង OIS, កាមេរ៉ា ultrawide 8MP និងកាមេរ៉ាម៉ាក្រូទំហំ 2MP។ វាក៏មានកាមេរ៉ា Selfie ទំហំ 16MP និងថាមពលថ្ម 5000 mAh ប្រើប្រាស់បានយូរផងដែរ។

3. Nothing Phone (2)៖ ការផ្តល់ជូនចុងក្រោយបំផុតពីម៉ាក Nothing គឺ Nothing Phone (2) គឺជាការអាប់ដេតគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីម៉ូដែលមុន។ វា​មាន​ផ្នែក​ខាងក្រោយ​ថ្លា​ជាមួយនឹង​ភ្លើង LED ដែល​ផ្តល់​ទាំង​សោភ័ណភាព និង​មុខងារ​។ ទូរស័ព្ទនេះផ្តល់នូវការអនុវត្តដ៏មានអានុភាព និងជម្រើសប្ដូរតាមបំណង។

ទាំងនេះគ្រាន់តែជាជម្រើសមួយចំនួនដែលមានក្នុងជួរតម្លៃក្រោម 50,000 រូពី។ អាស្រ័យលើចំណូលចិត្ត និងតម្រូវការរបស់អ្នក អ្នកអាចស្វែងរកស្មាតហ្វូនជាច្រើនទៀតដែលមានមុខងារកម្រិតខ្ពស់ ដំណើរការ និងរចនាប័ទ្មនៅក្នុងថវិកានេះ។

ប្រភព:

- Google Pixel 7៖ Flipkart

- OnePlus 11R 5G៖ គេហទំព័រ OnePlus

- គ្មានទូរស័ព្ទ (២)៖ គ្មានគេហទំព័រ