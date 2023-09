កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ Barbie Digital៖ កន្លែងដែលត្រូវមើល និងពេលណាត្រូវរំពឹងការផ្សាយនៅលើអតិបរមា

បន្ទាប់ពីជោគជ័យដ៏ធំធេងនៅ Box Office ភាពយន្ត Barbie ដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងនោះ ទីបំផុតអាចរកបានសម្រាប់ការទាញយកឌីជីថល។ Warner Bros. បានសម្រេចចិត្តបញ្ចេញ Barbie នៅលើវេទិកាវីដេអូតាមតម្រូវការ ដែលមិនដល់ពីរខែបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយល្ខោនរបស់ខ្លួន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្សែភាពយន្តនេះនឹងបន្តចាក់បញ្ចាំងក្នុងរោងភាពយន្ត រួមទាំងការចេញផ្សាយ IMAX រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញា។

សម្រាប់ជម្រើសនៃការចាក់ផ្សាយ ចាប់ពីថ្ងៃអង្គារ ទី 12 ខែកញ្ញា Barbie អាចត្រូវបានទិញ និងជួលជាលក្ខណៈឌីជីថលនៅលើវេទិកាដូចជា Amazon Prime, Google Play, Apple TV និង Vudu ជាដើម។ តម្លៃអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើវេទិកា ប៉ុន្តែ Amazon Prime ផ្តល់ជូនភាពយន្តសម្រាប់ការបញ្ជាទិញជាមុនក្នុងតម្លៃ 29.99 ដុល្លារដើម្បីទិញ និង 24.99 ដុល្លារសម្រាប់ជួលសម្រាប់បង្អួចមើលរយៈពេល 48 ម៉ោង។

ការចេញផ្សាយឌីជីថល Barbie រួមមានមាតិកាប្រាក់រង្វាន់ជាង 30 នាទី រួមទាំងលក្ខណៈពិសេសដូចជា "Welcome to Barbie Land" "Becoming Barbie" "Playing Dress-Up" "Musical Make Believe" "All-Star Barbie Party" និង " វា​ជា​ពិភព​ដ៏​ចម្លែក​មួយ»។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ មិន​ទាន់​មាន​កាលបរិច្ឆេទ​ចេញ​លក់​ជាក់លាក់​សម្រាប់ Barbie DVD ឬ Blu-Ray នោះ​ទេ។

ដោយសារ Barbie គឺជាភាពយន្ត Warner Bros. វាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានសម្រាប់ការផ្សាយនៅលើ Max ដែលជាសេវាកម្មស្ទ្រីមគ្រប់គ្រងដោយ Warner Bros. មុនដំណាច់ឆ្នាំនេះ។ ការចេញផ្សាយរឿងល្ខោនរបស់ Warner Bros ពីមុនបានធ្វើតាមលំនាំដែលពួកគេត្រូវបានចេញផ្សាយនៅលើវីដេអូតាមតម្រូវការកម្រិតខ្ពស់ ហើយបន្ទាប់មកមាននៅលើ Max បន្ទាប់ពីរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ ឧទាហរណ៍ The Flash ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅលើ PVOD ប្រាំសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយល្ខោនរបស់ខ្លួន ហើយបានចាប់ផ្តើមចាក់ផ្សាយនៅលើ Max ប្រាំសប្តាហ៍បន្ទាប់ពី PVOD ។

ដោយពិចារណាលើភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការរំពឹងទុករបស់ Barbie វាទំនងជាថាស្ទូឌីយោនឹងរង់ចាំយូរជាងនេះដើម្បីចេញផ្សាយវានៅលើ Max ។ ដោយធ្វើតាមគំរូស្រដៀងនឹង The Flash នោះ Barbie អាចនឹងបង្ហាញខ្លួននៅលើ Max ប្រហែលប្រាំបួនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយល្ខោនរបស់ខ្លួន។ តាមការប៉ាន់ស្មាន Barbie អាចនឹងចាក់ផ្សាយនៅលើ Max ប្រហែលពាក់កណ្តាលដល់ចុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថាមិនទាន់មានកាលបរិច្ឆេទចេញលក់ Barbie Max ផ្លូវការនៅឡើយទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរង់ចាំមើលរឿង Barbie អ្នកអាចទិញ ឬជួលវាតាមអ៊ីនធឺណិតបាន ចាប់ពីថ្ងៃស្អែក។ សូមរីករាយជាមួយការចេញផ្សាយឌីជីថល ហើយបន្តតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្សាយរបស់ Barbie នៅលើ Max ។

