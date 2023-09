របៀបជ្រើសរើស Minthara ដោយមិនសម្លាប់ក្នុង Baldur's Gate 3

By

NPCs ដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុង Baldur's Gate 3 គឺ Minthara ដែលជា Dark Elf ដែលបានសន្យាភក្ដីភាពរបស់នាងចំពោះ Absolute ។ អ្នកលេងជាច្រើនបានខ្នះខ្នែងជ្រើសរើសនាងជាដៃគូស្នេហា ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន ពួកគេត្រូវតែបំពេញដំណើរស្វែងរកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ជាច្រើន។ យ៉ាង​ណា​មិញ កីឡាករ​ឆ្លាត​ម្នាក់​បាន​រក​ឃើញ​វិធីសាស្ត្រ​មួយ​ដើម្បី​ជ្រើសរើស Minthara ដោយ​មិន​យក​ជីវិត។

ជាធម្មតា ដើម្បីអោយ Minthara ចូលរួមជាមួយអ្នក អ្នកត្រូវបំពេញដំណើរស្វែងរកដែលនាងផ្តល់ឱ្យអ្នក ដើម្បីសំលាប់អ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុង Emerald Grove។ នេះ​នឹង​មាន​ការ​ជួប​គ្នា​ដ៏​ក្រៀមក្រំ​ជាមួយ Tieflings និង Druids ដោយ​មាន​ជំនួយ​ពី​កងទ័ព goblin របស់ Minthara ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ Reddit Wulfrinnan បានចែករំលែកវិធីសាស្រ្តមួយដើម្បីជ្រើសរើស Minthara "ដោយគ្មានកំហុស" ។

យោងទៅតាមវិធីសាស្រ្តរបស់ Wulfrinnan ដំបូងអ្នកគួរតែនិយាយទៅកាន់កូនក្រុម Tiefling នៃក្រុម Mol អំពីការលួចរូបព្រះ Druid ។ បន្ទាប់​មក​លួច​យក​រូប​ព្រះ​ដោយ​ប្រើ​ការ​លួច​លាក់​ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ពិធី​នេះ​កើត​ឡើង។ នេះនឹងបង្កឱ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាង Tieflings និង Druids ដែលអ្នកគួររត់ ឬលួចចេញ។ បន្ទាប់​មក​រាយការណ៍​ពី​ទីតាំង​ព្រៃ​ទៅ​មន្ទ្រា ហើយ​ពេល​អ្នក​ទាំង​ពីរ​ត្រឡប់​មក​វិញ ឃើញ​អ្នក​ការពារ​ស្លាប់​ទាំង​អស់។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើស Minthara នៅពេលក្រោយនៅក្នុងហ្គេមដោយមិនចាំបាច់សម្លាប់នរណាម្នាក់។

ទោះបីជាវិធីសាស្រ្តនេះហាក់ដូចជាគ្មានកំហុសលើផ្ទៃក៏ដោយ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាវានៅតែពាក់ព័ន្ធនឹងឧបាយកល និងការបោកប្រាស់។ វាត្រូវបានរំឮកពីជម្រើសដែលមិនច្បាស់លាស់ខាងសីលធម៌ស្រដៀងគ្នានៅក្នុង RPGs ផ្សេងទៀតដូចជា Star Wars: Knights of the Old Republic ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តលេងជាតួអង្គដែលព្យាយាមរក្សាដៃរបស់ពួកគេឱ្យស្អាត វិធីសាស្ត្រនេះអាចជាការគេចដ៏មានប្រយោជន៍នៅក្នុង Baldur's Gate 3 ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកមគ្គុទ្ទេសក៍បន្ថែម និងវិធីធ្វើសម្រាប់ Baldur's Gate 3 ត្រូវប្រាកដថាពិនិត្យមើលការណែនាំរបស់យើងចំពោះការសាកល្បងខ្លួនឯង។

