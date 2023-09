Assassin's Creed Mirage: ការត្រលប់ទៅឫសគល់នៃស៊េរី Assassin's Creed

By

Assassin's Creed Mirage គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ Ubisoft Bordeaux ព្រោះវាជាលើកដំបូងដែលស្ទូឌីយោបានដឹកនាំការអភិវឌ្ឍន៍លើការចេញផ្សាយហ្គេមពេញលេញ។ ដោយគេស្គាល់ថាសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេលើ Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux ត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យអភិវឌ្ឍ Mirage ស្រាលជាងមុន និងផ្តោតខ្លាំងជាងមុន ដែលដើមឡើយមានបំណងធ្វើជា DLC សម្រាប់ Valhalla មុនពេលក្លាយជាការផ្សងព្រេងតែម្នាក់ឯង។ ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងបាកដាដ Mirage មានគោលបំណងត្រឡប់ទៅរកឫសគល់នៃស៊េរី Assassin's Creed និងគោរពដល់ហ្គេមដើម។

ទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយនៃ Mirage គឺការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបំបាំងកាយ និងការរុករក ដែលនាំមកនូវការលេងហ្គេម Assassin's Creed បុរាណឡើងវិញ។ ការបញ្ចូលគ្នានៃសង្គមបានត្រលប់មកវិញ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងរលូនជាមួយហ្វូងមនុស្ស និងរុករកតាមដងផ្លូវដ៏មមាញឹកនៃទីក្រុងមូលរបស់បាកដាដ។ Parkour ក៏​ជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយ​ដែរ ព្រោះ​អ្នក​លេង​អាច​ឆ្លង​កាត់​ទីក្រុង​ដោយ​ប្រើ​ដំបូល​ផ្ទះ និង​ធ្វើ​កាយ​វិការ​កាយវិការ​ដើម្បី​ជៀស​វាង​ការ​ប្រយុទ្ធ។ លើសពីនេះ ការធ្វើដំណើរលឿនទៅកាន់កន្លែងមើលដែលធ្វើសមកាលកម្មគឺអាចរកបានសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តមធ្យោបាយធ្វើដំណើរលឿនជាង។

The Round City ខ្លួនឯងគឺជាកន្លែងដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ដែលមានប្រឡាយ រុក្ខជាតិបៃតង និងស្រុកប្លែកៗជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មដែលនឹកឃើញដល់ហ្គេម Assassin's Creed ដំបូង។ ស្រុកនីមួយៗផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ប្លែកៗ ដូចជាទីក្រុង Karkh ដែលជាទីប្រជុំជនទីផ្សារដ៏អ៊ូអរ និង Abbasiyah ដែលជាផ្ទះរបស់ The House of Wisdom ដែលអ្នកប្រាជ្ញសិក្សាគណិតវិទ្យា និងទស្សនវិជ្ជា។ ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងការរចនារបស់ទីក្រុង បន្ថែមទៅលើបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់ Mirage ។

បន្ថែមពីលើទីក្រុង Mirage ក៏ណែនាំតំបន់ដែលគេស្គាល់ថា The Wilderness ដោយផ្តល់នូវបរិយាកាសកាន់តែបើកចំហ និងទូលំទូលាយស្រដៀងទៅនឹងហ្គេម Assassin's Creed ទំនើប។ តំបន់ទាំងនេះផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរល្បឿនដ៏ស្រស់ស្រាយ ហើយមិនចាំបាច់ស្វែងរកបទពិសោធន៍ដែលជំរុញដោយនិទានកថាសំខាន់ៗរបស់ Mirage នោះទេ។ មិនថាអ្នកលេងចូលចិត្តការកំណត់ទីក្រុងបង្ខាំង ឬទីរហោស្ថានបើកចំហនោះទេ Mirage ផ្តល់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតនៃពិភពលោកទាំងពីរ។

ទោះបីជា Mirage ផ្តោតជាចម្បងលើបទពិសោធន៍របស់ Basim Ibn Ishaq នៅក្នុងទីក្រុង Baghdad ក៏ដោយ ក៏មានពេលវេលាដែលបានកំណត់នៅក្នុងដំណើររឿងសម័យទំនើបផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលវេលាទាំងនេះមានកម្រិត ដោយផ្តោតសំខាន់លើការធ្វើដំណើររបស់ Basim ។ ទីតាំងដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតនៅក្នុងហ្គេមគឺបន្ទាយរបស់ Alamut ដែលបម្រើជាកន្លែងហ្វឹកហាត់សម្រាប់ Hidden Ones និងមានការងក់ក្បាលទៅនឹងរឿងព្រេង Assassin's Creed ពីមុន។

Mirage ណែនាំយន្តការលេងហ្គេមថ្មី ដូចជាប្រព័ន្ធល្បីល្បាញ ដែល NPCs នឹងប្រតិកម្មចំពោះសកម្មភាពរបស់អ្នកលេង។ កិច្ចការដែលបរាជ័យដូចជាការលួចកាបូបអាចបណ្តាលឱ្យ NPCs ជូនដំណឹងដល់ឆ្មាំ និងបង្កើនកម្រិតភាពល្បីល្បាញរបស់អ្នកលេង។ ដើម្បីជៀសវាងការរកឃើញ អ្នកលេងអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាសូកប៉ាន់តន្រ្តីករ ដើម្បីបង្កើតការរំខាន ឬចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធជាមធ្យោបាយចុងក្រោយ។

Assassin's Creed Mirage ផ្តល់អ្វីមួយសម្រាប់ទាំងអ្នកគាំទ្រយូរអង្វែង និងអ្នកចំណូលថ្មីចំពោះសិទ្ធិផ្តាច់មុខ។ អ្នកគាំទ្រនឹងពេញចិត្តក្នុងការស្តាប់ពង Easter និងសេចក្តីយោងទៅកាន់រឿងព្រេង Assassin's Creed កាន់តែទូលំទូលាយ ខណៈដែលអ្នកចំណូលថ្មីអាចលោតចូលទៅក្នុងស៊េរីជាមួយ Mirage ជាបទពិសោធន៍ដំបូងរបស់ពួកគេ។ ដោយផ្តោតលើការបំបាំងកាយ ផាកឃ័រ និងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ឫសគល់នៃស៊េរីនេះ Mirage ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីផ្តល់នូវការផ្សងព្រេង Assassin's Creed ដ៏គួរឱ្យរំភើប និងអស្ចារ្យ។

