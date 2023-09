Apple TV Plus យករឿង Godzilla ជាមួយ Monarch: Legacy of Monsters Trailer

Apple TV Plus បន្តការផ្សាយដ៏ពេញនិយមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការចេញឈុតខ្លីៗដំបូងសម្រាប់ Monarch: Legacy of Monsters ។ ស៊េរីនេះបង្ហាញពីការឆ្ពោះទៅមុខរបស់ Apple ចូលទៅក្នុងពិភព Godzilla ដោយសន្យាថានឹងផ្តល់នូវការសម្របតាមទូរទស្សន៍ដ៏ល្អនៃយីហោបិសាចដ៏ពេញនិយម។

Monarch: Legacy of Monsters ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង MonsterVerse របស់ Lionsgate ដែលបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ Godzilla ឆ្នាំ 2014 និងរួមបញ្ចូលខ្សែភាពយន្តដូចជា Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters និង Godzilla vs. Kong ។ មុនពេលដែល franchise ត្រលប់មករោងកុនវិញនៅឆ្នាំក្រោយ ស៊េរីទូរទស្សន៍មានបំណងបំពេញចន្លោះមួយចំនួននៅក្នុងរឿងរបស់ Godzilla ។

រឿងនេះធ្វើតាមមន្ត្រីកងទ័ព Lee Shaw ដែលសម្តែងដោយ Wyatt Russell ក្នុងវ័យកុមារភាពរបស់គាត់ និង Kurt Russell (ឪពុករបស់ Wyatt) ជាកំណែចាស់។ Lee ធ្វើការជាមួយអង្គការបិសាច Monarch ហើយក្រោយមកព្យាយាមព្រមានពិភពលោកអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលគាត់បានឃើញ។ ទន្ទឹមនឹងលោក Lee បងប្អូនប្រុសស្រីមួយរូបបានលាតត្រដាងអាថ៌កំបាំងអំពី Monarch ដោយបន្ថែមស្រទាប់នៃភាពទាក់ទាញមួយទៀតទៅក្នុងរឿងនោះ។

ខណៈពេលដែលព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនអំពីគ្រោងនៃកម្មវិធីនៅតែមិនបង្ហាញ ឈុតខ្លីៗពិតជាធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរូបភាព និងទំហំ។ Monarch: Legacy of Monsters ហាក់ដូចជាមានភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងភាពអស្ចារ្យនៃខ្សែភាពយន្ត MonsterVerse ការបង្ហាញសត្វចម្លែកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ឈុតដ៏គួរឱ្យរំភើប និងភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ Godzilla ។

ក្រុមហ៊ុន Apple ច្បាស់ណាស់ថាមិនមានការចំណាយក្នុងការនាំយកស៊េរីវីរភាពនេះមកជីវិត។ តម្លៃនៃការផលិតនៅលើការបង្ហាញបង្ហាញពីការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើយុត្តិធម៍ចំពោះ franchise Godzilla ជាទីស្រឡាញ់។ ខណៈពេលដែលវាតែងតែមានឱកាសនៃការខកចិត្ត ដោយផ្អែកលើអ្វីដែលយើងបានឃើញកន្លងមក វាមានសក្តានុពលក្នុងការក្លាយជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ៏ល្អបំផុតមួយនៅឆ្នាំ 2023។

Monarch: Legacy of Monsters គ្រោងនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកា នៅលើ Apple TV Plus ។

ប្រភព:

- ប្រភពអត្ថបទ៖ "Apple TV Plus Takes on Godzilla with Monarch: Legacy of Monsters Trailer" (មិនមាន URL ផ្តល់អោយទេ)