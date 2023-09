ស្តុកដែលត្រូវមើលក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ Wonderlust របស់ Apple

ក្រុមហ៊ុន Apple Inc គ្រោងនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួនគឺ Wonderlust ដែលនឹងបង្ហាញវដ្តផលិតផលបន្ទាប់របស់ខ្លួន រួមទាំង iPhone 15 និងព័ត៌មានលម្អិតនៅលើ Apple Watch ។ នៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើង ភាគហ៊ុនជាច្រើននៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកប្រកួតប្រជែងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបប្រទះការប្រែប្រួល។

ក្រុមហ៊ុន Sony Group Corp ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់ដល់ Apple ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះ ខណៈដែល Apple បង្ហាញពីសមត្ថភាពថតរូបរបស់ iPhone 15 ថ្មី ដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការរួមចំណែករបស់ Sony ។

ក្រុមហ៊ុន Qualcomm Inc បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗនេះជាមួយ Apple ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ Snapdragon 5G Modem-RF Systems សម្រាប់ iPhones នាពេលខាងមុខ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបប្រទះការជំរុញតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន។

Skyworks Solutions Inc ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ Apple ដែលផ្តល់បន្ទះឈីបសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់មួយ ដោយសារក្រុមហ៊ុននេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រាក់ចំណូលពី Apple។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការអភិវឌ្ឍន៍បន្ទះឈីបក្នុងផ្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple Skyworks អាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា ប្រសិនបើ Apple បន្តបង្ហាញបន្ទះឈីបដែលផលិតដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍របស់ខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុន Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់មួយផ្សេងទៀតដល់ក្រុមហ៊ុន Apple អាចនឹងប្រឈមនឹងសម្ពាធលើតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេល និងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ Wonderlust។

Qorvo Inc ដែលផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ iPhone និង Apple Watch ទំនងជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែល Apple រំលេចផលិតផលទាំងនេះក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

Broadcom Inc និង Samsung Electronics Co Ltd ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទៅឱ្យ Apple ទាំងពីរអាចឃើញការប្រែប្រួលនៃតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍រីកចម្រើន ជាពិសេសនៅពេលដែល Samsung ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផលិតអេក្រង់សម្រាប់ iPhone 15 ថ្មី។

Fossil Group Inc អាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា ប្រសិនបើ Apple Watch ត្រូវបានផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ និងទទួលបានតម្លៃល្អ ឬលក្ខណៈពិសេសប្លែកៗដែលបែងចែកផលិតផលរបស់ Fossil ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

សរុបមក ភាគហ៊ុនទាំងនេះមានតម្លៃមើលនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ Wonderlust របស់ Apple លេចចេញ ហើយផលិតផលថ្មីត្រូវបានដាក់បង្ហាញ។

