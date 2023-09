ការណែនាំ MPXV-CRISPR៖ ឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យបដិវត្តសម្រាប់មេរោគ Monkeypox

ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីវិទ្យាស្ថាន Peter Doherty Institute for Infection and Immunity និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រ Walter and Eliza Hall បានបង្កើតឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យដំបូងគេហៅថា MPXV-CRISPR ។ បោះពុម្ភផ្សាយនៅក្នុង The Lancet Microbe ឧបករណ៍នេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា CRISPR ដើម្បីរកឃើញមេរោគស្វាស (MPXV) ក្នុងសំណាកព្យាបាលយ៉ាងរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ លើសពីវិធីសាស្ត្រវិនិច្ឆ័យដែលមានស្រាប់។ វាផ្តោតជាពិសេសទៅលើលំដាប់ហ្សែនតែមួយគត់ចំពោះ MPXV ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាវិធីសាស្ត្រវិនិច្ឆ័យដែលមានមូលដ្ឋានលើ CRISPR ដំបូងគេក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។

បច្ចេកវិទ្យា CRISPR ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់សមត្ថភាពកែសម្រួលហ្សែនរបស់វា ឥឡូវនេះកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវិនិច្ឆ័យ។ វេជ្ជបណ្ឌិត Soo Jen Low មន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Doherty និងជាសហអ្នកនិពន្ធដំបូងនៃការស្រាវជ្រាវ ពិពណ៌នាអំពីការវិភាគដែលមានមូលដ្ឋានលើ CRISPR ថាជាអ្នកស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ដែលកំណត់តម្រុយជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងវត្តមានរបស់ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ។ ក្នុងករណី MPXV-CRISPR វាត្រូវបាន "កម្មវិធី" ដើម្បីទទួលស្គាល់មេរោគដោយការណែនាំផ្នែកវិស្វកម្មដែលភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកជាក់លាក់នៃ DNA មេរោគ។

នៅពេលដែល DNA មេរោគត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងគំរូគ្លីនិក ប្រព័ន្ធ CRISPR ត្រូវបានដឹកនាំទៅកាន់គោលដៅ និងបញ្ចេញសញ្ញាមួយដើម្បីបង្ហាញពីវត្តមានរបស់មេរោគ។ វិធីសាស្ត្រវិនិច្ឆ័យនេះសម្រេចបាននូវភាពប្រែប្រួល និងភាពជាក់លាក់ដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រ PCR ស្តង់ដារមាស ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រភាគនៃពេលវេលា។

លក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗរបស់ MPXV-CRISPR គឺភាពរហ័សរហួនក្នុងការផ្តល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺស្វាម៉ីបច្ចុប្បន្នតែងតែចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃដើម្បីផ្តល់លទ្ធផល ចំណែក MPXV-CRISPR អាចរកឃើញមេរោគក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 45 នាទីប៉ុណ្ណោះ។ បច្ចុប្បន្នក្រុមកំពុងធ្វើការលើការកែសម្រួលបច្ចេកវិទ្យានេះទៅក្នុងឧបករណ៍ចល័តដែលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការរកឃើញនៅនឹងកន្លែងនៃមេរោគ monkeypox នៅការកំណត់ការថែទាំសុខភាពផ្សេងៗ។

វេជ្ជបណ្ឌិត Shivani Pasricha មន្ត្រីស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រ Walter and Eliza Hall និងជាសហអ្នកនិពន្ធជាន់ខ្ពស់នៃការសិក្សា សង្កត់ធ្ងន់លើផលប៉ះពាល់សក្តានុពលនៃ MPXV-CRISPR លើសុខភាពសាធារណៈ។ តាមរយៈការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចូលទៅកាន់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរហ័ស និងគួរឱ្យទុកចិត្ត ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានធនធានមានកម្រិត ឬទីតាំងដាច់ស្រយាល វិធីសាស្រ្តវិមជ្ឈការចំពោះការធ្វើតេស្តនេះអាចពន្លឿនការព្យាបាល និងបង្កើនលទ្ធផលអ្នកជំងឺ។

កិច្ចសហការរវាងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាស្ថាន Doherty វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រ Walter និង Eliza Hall មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវភេទ Melbourne និងសាកលវិទ្យាល័យ Monash ។

ប្រភព:

- Soo Jen Low et al, ការរកឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមេរោគស្វាសដោយប្រើប្រាស់ CRISPR-Cas12a ការវិភាគសំរបសំរួល៖ ការសិក្សាពិនិត្យ និងវាយតម្លៃមន្ទីរពិសោធន៍ The Lancet Microbe (2023)។ DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9