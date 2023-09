Soyuz Capsule ត្រលប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពពីបេសកកម្មរយៈពេលមួយឆ្នាំ

By

កន្សោម Soyuz បានវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយជោគជ័យ បន្ទាប់ពីបំពេញបេសកកម្មរយៈពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងលំហ។ កន្សោម Soyuz ដើមត្រូវបានជំនួសដោយសារការសង្ស័យថាមានការខូចខាតពីកំទេចកំទីអវកាស។ កន្សោម Soyuz ថ្មីបាននាំយកនាវិកមកវិញ - អវកាសយានិកអាមេរិក Ruben Rubio និងអវកាសយានិករុស្ស៊ី Sergey Prokopyev និង Dmitri Petelin - ដោយសុវត្ថិភាពដល់ផែនដី។ ក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្ម Rubio បានខកខានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងគ្រួសារ ប៉ុន្តែកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំការជួបជុំជាមួយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់គាត់ឡើងវិញ។

ក្រុមវិស្វករបានសង្ស័យថា បំណែកនៃកាកសំណល់អវកាសបានទម្លុះវិទ្យុសកម្មនៃគ្រាប់ Soyuz ដើម ដែលនាំឱ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឡើងកំដៅនៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និងសុវត្ថិភាពរបស់នាវិកនៅលើយានអវកាស។ មេបញ្ជាការថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍អវកាស លោក Andreas Mogensen បានស្វាគមន៍សមាជិកនាវិកត្រឡប់ទៅគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញ ដោយទទួលស្គាល់ការលះបង់ និងការលះបង់របស់ពួកគេ។

Rubio ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតកងទ័ព និងជាអ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចក្របានសារភាពថា ទិដ្ឋភាពផ្លូវចិត្តនៃការចំណាយពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងលំហគឺពិបាកជាងអ្វីដែលគាត់បានរំពឹងទុក។ លោក​បាន​បង្ហាញ​ចិត្ត​ចង់​ឱប​ភរិយា និង​កូន​របស់​លោក​ពេល​ត្រឡប់​មក​វិញ។ សមាជិកនាវិកបានធ្វើដំណើរចម្ងាយ 157 លានម៉ាយ ហើយបានធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដីប្រហែល 6,000 ដងក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មរបស់ពួកគេ។

NASA មិនមានផែនការភ្លាមៗសម្រាប់បេសកកម្មរយៈពេលមួយឆ្នាំបន្ថែមទៀតទេ។ ការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៃបេសកកម្មនេះបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាព និងសមិទ្ធិផលក្នុងការរុករកអវកាស។ ការត្រលប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពរបស់សមាជិកនាវិក គឺជាសក្ខីភាពមួយចំពោះការរៀបចំផែនការ និងជំនាញយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់វិស្វករ និងទីភ្នាក់ងារអវកាសដែលពាក់ព័ន្ធ។

ប្រភព:

- នាយកដ្ឋានសុខភាព និងវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មាន Associated Press

-Marcia Dunn, The Associated Press