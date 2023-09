Thiol Ligands មានឥទ្ធិពលលើសភានៃលោហៈ Nanoclusters

By

ណាណូចង្កោមលោហៈ ដែលជារចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់តូចៗដែលមានអាតូមដែកពីពីរបីទៅរាប់រយ មានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដែលធ្វើឲ្យពួកវាមានសក្តានុពលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗ។ ថ្មីៗនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Anhui បានពិនិត្យការប្រមូលផ្តុំនៃ nanoclusters មាស-ប្រាក់ (Au9Ag6) ដោយប្រើ thiol ligands ពីរផ្សេងគ្នាគឺ SPhpOMe និង SPhoMe ។ គោលដៅគឺដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលជម្រើសជាក់លាក់នៃ ligand ប៉ះពាល់ដល់ការសំយោគ និងរចនាសម្ព័ន្ធអាតូមិចនៃ nanoclusters ។

ក្រុមបានរកឃើញថា nanoclusters បានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ superlattice លំដាប់ខ្ពស់ខុសៗគ្នា អាស្រ័យលើ thiol ligand ដែលបានប្រើ។ ចង្កោម​ណាណូ Au9Ag6-SPhpOMe បាន​រៀបចំ​ជា​លំនាំ ABAB ខណៈ​ក្រុម​ណាណូ Au9Ag6-SPhoMe បាន​ផ្គុំ​គ្នា​ក្នុង​លំនាំ ABCDABCD ។ ភាពខុសគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធនេះបានមកពីការវេចខ្ចប់អាតូមមាស និងប្រាក់នៅក្នុងស្នូលនៃ nanocluster ដែលត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយ ligand ដែលប្រើ។

លើសពីនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវបានសង្កេតឃើញថា លក្ខណៈសម្បត្តិអុបទិករបស់ nanoclusters ក៏ប្រែប្រួលអាស្រ័យលើលីហ្គែន។ អាំងតង់ស៊ីតេ photoluminescence នៃ nanoclusters Au9Ag6-SPhoMe គឺធំជាង nanoclusters Au9Ag6-SPhpOMe ។ ភាពខុសគ្នានៃលក្ខណៈសម្បត្តិអុបទិកនេះត្រូវបានគេសន្មតថាមានការកើនឡើងនៃអន្តរកម្មនៃការចង noncovalent នៅក្នុង nanoclusters Au9Ag6-SPhoMe ។

ការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃ thiol ligands លើការផ្គុំ nanocluster ផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការរចនាសម្ភារៈ nanomaterial ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ និងលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថានឹងអនុវត្តចំណេះដឹងនេះនៅពេលអនាគតដើម្បីបង្កើត nanoclusters ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗ ជាពិសេសក្នុងវិស័យអុបទិក។

ការសិក្សានេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃភាពជាក់លាក់នៃអាតូមិចនៅក្នុង nanoscience និងបង្ហាញពីតួនាទីនៃវិស្វកម្ម ligand ក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្តុំនៃ nanoclusters ។ តាមរយៈការទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីទំនាក់ទំនងនៃរចនាសម្ព័ន្ធ-ទ្រព្យសម្បត្តិ អ្នកស្រាវជ្រាវអាចដោះសោលទ្ធភាពថ្មីសម្រាប់សម្ភារៈណាណូជាមួយនឹងដំណើរការប្រសើរឡើង។

ប្រភព៖ Peiyao Pan et al, Ligand-correlated crystalline assembly of nanoclusters with atom precision, Polyoxometalates (2023)។ DOI: 10.26599/POM.2023.9140035