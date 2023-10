ការចោលផ្កាយរណប៖ ការព្រួយបារម្ភអំពីបរិស្ថានដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងលំហ

By

ផ្កាយរណប​ដែល​បាន​ឈាន​ដល់​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ជីវិត​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ពួក​គេ​បង្ក​បញ្ហា​ដល់​ភ្នាក់ងារ​អវកាស។ វិធីសាស្រ្តបច្ចុប្បន្ននៃការបោះចោលយានអវកាសទាំងនេះ កំពុងទុកវាចោលក្នុងគន្លង ជំរុញពួកគេទៅកាន់ទីបញ្ចុះសព គោចរឆ្ងាយពីផ្កាយរណបប្រតិបតិ្តការ ឬដឹកនាំពួកគេត្រឡប់មកផែនដីវិញ ដើម្បីចូលបរិយាកាសឡើងវិញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Purdue និង NOAA បានបង្ហាញថា ការចូលបរិយាកាសឡើងវិញគឺមិនមែនដោយគ្មានផលវិបាកនោះទេ។

ជាប្រពៃណី ការចូលបរិយាកាសឡើងវិញត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការបោះចោលផ្កាយរណបនៅក្នុងគន្លងផែនដីទាប (LEO)។ ដោយសារ LEO កាន់តែមានហ្វូងផ្កាយរណបក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ វិធីសាស្ត្រនៃការចោលនេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសិក្សាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង Proceedings of the National Academy of Sciences បង្ហាញថា ការវិលត្រលប់មកបរិយាកាសវិញកំពុងធ្វើឱ្យតំបន់ខាងលើនៃបរិយាកាសផែនដីក្លាយទៅជាកខ្វក់ជាមួយនឹងសំណល់ចំហាយនៃយានអវកាស។

ក្រុមស្រាវជ្រាវបានកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពនៃពពកអ៊ីយ៉ុងដែលបន្សល់ទុកដោយអាចម៍ផ្កាយចូលទៅក្នុងបរិយាកាស។ ពួកគេបានរកឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរស្នាមម្រាមដៃគីមីនៃភាគល្អិតទាំងនេះមានសក្តានុពលដោយសារតែការកើនឡើងនៃចំនួនយានអវកាសចូលទៅក្នុងបរិយាកាសឡើងវិញ។ ដើម្បីបញ្ជាក់ការរកឃើញរបស់ពួកគេ អ្នកស្រាវជ្រាវបានភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅនឹងយន្តហោះ ហើយធ្វើការវាស់វែងដោយផ្ទាល់នៃបរិយាកាសប្រហែល 12 ម៉ាយពីលើអាឡាស្កា និងទ្វីបអាមេរិក។

លទ្ធផលនៃការសិក្សាបានបង្ហាញពីកំហាប់លោហៈដ៏សំខាន់នៅក្នុងបរិយាកាស រួមមាន លីចូម អាលុយមីញ៉ូម ទង់ដែង សំណ ម៉ាញ៉េស្យូម និងសូដ្យូម ដែលតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងការបញ្ជូនផ្កាយរណបឡើងវិញ។ លើសពីនេះទៀត អ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានសង្កេតឃើញថា 10% នៃភាគល្អិត aerosol ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារស្រទាប់អូហ្សូនមានផ្ទុកនូវសារធាតុអាលុយមីញ៉ូម។

ខណៈពេលដែលផលប៉ះពាល់ពេញលេញនៃការរកឃើញទាំងនេះទៅលើបរិស្ថាន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែមិនច្បាស់លាស់ អ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាវាសង្កត់ធ្ងន់លើផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់នៃការហោះហើរអវកាសរបស់មនុស្សនៅលើភពផែនដី។ ការយល់ដឹងអំពីផលវិបាកនៃការកើនឡើងកំហាប់លោហៈនៅក្នុងបរិយាកាសគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យដែលអាចកើតមានចំពោះទាំងស្រទាប់អូហ្សូន និងជីវិតលើផ្ទៃផែនដី។ ការសិក្សាបន្ថែមនឹងត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្បីស្វែងយល់ឱ្យបានពេញលេញពីផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្រ្តបោះចោលផ្កាយរណបលើបរិស្ថាន និងកំណត់ថាតើយុទ្ធសាស្រ្តជំនួសគួរតែត្រូវបានរុករកដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសរបស់ផែនដីដែរឬទេ។

ប្រភព:

– ចំណងជើង៖ វិធីសាស្ត្រ​ចោល​ផ្កាយរណប និង​ឥទ្ធិពល​របស់វា​លើ​បរិយាកាស​ផែនដី

- ប្រភព៖ ដំណើរការនៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ

– និយមន័យ៖ Low Earth Orbit (LEO) គឺជាតំបន់នៃលំហក្នុងចម្ងាយប្រហែល 2000 គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃផែនដី ដែលផ្កាយរណបភាគច្រើន និងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិរស់នៅ។

– និយមន័យ៖ ការចូលបរិយាកាសឡើងវិញ គឺជាដំណើរការដែលយានអវកាស ឬផ្កាយរណបចូលទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដី បន្ទាប់ពីបំពេញបេសកកម្ម ឬឈានដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតប្រតិបត្តិការរបស់វា។