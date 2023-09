អត្ថបទថ្មី៖ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វករដែលកំពុងធ្វើការលើការរុករកភពព្រះអង្គារ

នៅក្នុងវិស័យរុករកភពអង្គារ មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វករជាច្រើននាក់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្រាយអាថ៌កំបាំងនៃភពក្រហម។ បុគ្គលទាំងនេះមកពីស្ថាប័ន និងអង្គការនានា ដែលម្នាក់ៗមានជំនាញ និងការចូលរួមចំណែករៀងៗខ្លួន។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នោះគឺ Elena Amador-French អ្នកសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រនៅ NASA/JPL នៅ Pasadena, CA ។ នាងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើផែនការ និងប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Mars Rovers ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Ryan Anderson គឺជាអ្នកភូគព្ភវិទូភពនៅ USGS នៅ Flagstaff, AZ ។ គាត់ផ្តោតលើការសិក្សាភូគព្ភសាស្ត្រនៃភពព្រះអង្គារ និងស្វែងយល់ពីដំណើរការអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នរបស់វា។

អ្នកជំនាញភូគព្ភវិទូ Mariah Baker នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាផែនដី និងភព សារមន្ទីរ Smithsonian National Air & Space Museum ក្នុងទីក្រុង Washington, DC មានជំនាញក្នុងការសិក្សាអំពីថ្ម និងសារធាតុរ៉ែរបស់ពិភពលោក។ លោក Michael Battalio អ្នកជំនាញខាងអាកាសធាតុនៅសកលវិទ្យាល័យ Yale នៅ New Haven, CT ពិនិត្យលើលំនាំអាកាសធាតុ និងដំណើរការនៅលើភពអង្គារ។

Keri Bean ដែលជាអនុប្រធានក្រុម Rover Planner ដឹកនាំនៅ NASA/JPL នៅ Pasadena, CA ជួយរៀបចំផែនការចលនា និងសកម្មភាពរបស់យានអវកាស Mars ។ Kristen Bennett គឺជាអ្នកភូគព្ភវិទូភពនៅ USGS នៅ Flagstaff, AZ ដែលសិក្សាពីលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនៃភពព្រះអង្គារ។

ក្រុមនៅ NASA/JPL ក៏រួមបញ្ចូលទាំងអ្នកភូគព្ភវិទូភពលោក Fred Calef និង Abigail Fraeman ដែលរួមចំណែកជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងការវិភាគលើផ្ទៃ និងថ្មរបស់ភពអង្គារ។ Brittney Cooper អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិយាកាសនៅសាកលវិទ្យាល័យ York ក្នុងទីក្រុង Toronto រដ្ឋ Ontario ប្រទេសកាណាដា ផ្តោតលើការសិក្សាបរិយាកាស និងគំរូអាកាសធាតុនៅលើភពអង្គារ។

Sean Czarnecki អ្នកភូគព្ភវិទូភពនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State នៅ Tempe, AZ សិក្សាពីប្រវត្តិភូមិសាស្ត្រ និងសមាសភាពនៃភពព្រះអង្គារ។ Lauren Edgar អ្នកភូគព្ភវិទូភពនៅ USGS នៅ Flagstaff, AZ ស៊ើបអង្កេតភូមិសាស្ត្រនិង stratigraphy នៃភពព្រះអង្គារ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វករផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរុករកភពអង្គាររួមមាន Christopher Edwards មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Northern Arizona, Samantha Gwizd មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Tennessee, Ken Herkenhoff មកពី USGS in Flagstaff, AZ និង Evan Hilgemann មកពី NASA/JPL នៅ Pasadena, CA ។ ពួកវានីមួយៗបានរួមចំណែកនូវការយល់ដឹងពិសេសមួយទៅលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្នានៃភូគព្ភសាស្ត្ររបស់ភពព្រះអង្គារ និងការធ្វើផែនការប្រតិបត្តិការយានរុករក។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិយាកាស Alex Innanen មកពីសាកលវិទ្យាល័យ York និង Scott Guzewich មកពី NASA/GSFC នៅ Greenbelt, MD សិក្សាបរិយាកាស Martian និងអន្តរកម្មរបស់វាជាមួយផ្ទៃ។ Rachel Kronyak អ្នកភូគព្ភវិទូភពនៅ NASA/JPL នៅ Pasadena រដ្ឋ CA ចូលរួមក្នុងការពិនិត្យប្រវត្តិ និងដំណើរការភូមិសាស្ត្រនៅលើភពព្រះអង្គារ។

Michelle Minitti មកពី Framework in Silver Spring, MD, Natalie Moore មកពី Malin Space Science Systems in San Diego, CA និង Claire Newman មកពី Aeolis Research នៅ Pasadena, CA ក៏រួមចំណែកជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងការរុករកភពអង្គារផងដែរ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វករបន្ថែមដែលធ្វើការលើការរុករកភពព្រះអង្គាររួមមាន Catherine O'Connell-Cooper និង Lucy Thompson មកពីសាកលវិទ្យាល័យ New Brunswick នៅ Fredericton, New Brunswick ប្រទេសកាណាដា, Melissa Rice មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Western Washington នៅ Bellingham, WA និង Mark Salvatore មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Northern Arizona ។ នៅ Flagstaff, AZ ។

លើសពីនេះទៅទៀត Susanne Schwenzer មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Open នៅ Milton Keynes ចក្រភពអង់គ្លេស Ashley Stroupe មកពី NASA/JPL នៅ Pasadena, CA, Dawn Sumner មកពីសាកលវិទ្យាល័យ California Davis នៅ Davis, CA និង Vivian Sun មកពី NASA/JPL នៅ Pasadena, CA, ទាំងអស់រួមចំណែកជំនាញរបស់ពួកគេនៅក្នុងភូគព្ភសាស្ត្រភពក្នុងការសិក្សាអំពីភពព្រះអង្គារ។

Scott VanBommel អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភពផែនដីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington នៅ St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគម្រោង MSL នៅ NASA/JPL នៅ Pasadena, CA និងជាអ្នកជំនាញខាងភូគព្ភសាស្ត្រ Roger Wiens មកពី LANL នៅ Los Alamos, NM ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវិភាគទិន្នន័យ និងបកស្រាយការរកឃើញពីបេសកកម្មនៅភពព្រះអង្គារ។

Sharon Wilson អ្នកជំនាញខាងភូគព្ភវិទូនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាផែនដី និងភព សារមន្ទីរ Smithsonian National Air & Space Museum នៅ Washington, DC, Alivia Eng ជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅ Georgia Tech នៅ Atlanta, GA និង Remington Free ដែលជាវិស្វករប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៅ NASA /JPL នៅ Pasadena, CA ទាំងអស់រួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរុករកភពអង្គារ។

ជាចុងក្រោយ Emma Harris និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិនៅទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស Conor Hayes និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ York ក្នុងទីក្រុង Toronto ប្រទេសកាណាដា Abigail Knight ជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington ក្នុងទីក្រុង St. Louis, MO ។ និង Deborah Padgett ដែលជាប្រធានកិច្ចការ OPGS នៅ NASA/JPL នៅ Pasadena, CA ចែករំលែកជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃការរុករកភពអង្គារ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វករទាំងនេះចូលរួមកម្លាំងដើម្បីជំរុញការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីភពព្រះអង្គារ រុករកភូមិសាស្ត្រ អាកាសធាតុ បរិយាកាស និងសក្តានុពលសម្រាប់ជីវិតអតីតកាល ឬបច្ចុប្បន្ន។ តាមរយៈការសហការ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេ ពួកគេបន្តដោះសោអាថ៌កំបាំងនៃភពក្រហម។

ប្រភព:

- Elena Amador-French អ្នកសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Ryan Anderson, ភូគព្ភវិទូភព; USGS; Flagstaff, AZ

- Mariah Baker, ភូគព្ភវិទូភព; មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាផែនដី និងភព សារមន្ទីរអាកាស និងលំហជាតិ Smithsonian; វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី

- ម៉ៃឃើល បាតាលីយ៉ូ អ្នកជំនាញអាកាសធាតុភពផែនដី; សាកលវិទ្យាល័យ Yale; New Haven, CT

- Keri Bean, អនុប្រធានក្រុម Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Kristen Bennett, ភូគព្ភវិទូភព; USGS; Flagstaff, AZ

- Fred Calef, ភូគព្ភវិទូភព; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Brittney Cooper, អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិយាកាស; សាកលវិទ្យាល័យ York; Toronto, Ontario, កាណាដា

- Sean Czarnecki, ភូគព្ភវិទូភព; សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអារីហ្សូណា; Tempe, AZ

- Lauren Edgar, ភូគព្ភវិទូភព; USGS; Flagstaff, AZ

- Christopher Edwards, ភូគព្ភវិទូភព; សាកលវិទ្យាល័យអារីហ្សូណាខាងជើង; Flagstaff, AZ

- Abigail Fraeman, ភូគព្ភវិទូភព; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Scott Guzewich អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិយាកាស; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

- Samantha Gwizd, ភូគព្ភវិទូភព; សាកលវិទ្យាល័យ Tennessee; Knoxville, TN

- Ken Herkenhoff, ភូគព្ភវិទូភព; USGS; Flagstaff, AZ

- Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Alex Innanen អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិយាកាស; សាកលវិទ្យាល័យ York; Toronto, Ontario, កាណាដា

- Rachel Kronyak, ភូគព្ភវិទូភព; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Michelle Minitti, ភូគព្ភវិទូភព; ក្របខ័ណ្ឌ; Silver Spring, MD

- Natalie Moore, អ្នកឯកទេសប្រតិបត្តិការបេសកកម្ម, ប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រអវកាស Malin; San Diego, CA

- Claire Newman, អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិយាកាស, ស្រាវជ្រាវ Aeolis; Pasadena, CA

- Catherine O'Connell-Cooper, ភូគព្ភវិទូភព; សាកលវិទ្យាល័យ New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, ប្រទេសកាណាដា

- Melissa Rice, ភូគព្ភវិទូភព; សាកលវិទ្យាល័យ Western Washington; Bellingham, WA

- Mark Salvatore, ភូគព្ភវិទូភព; សាកលវិទ្យាល័យអារីហ្សូណាខាងជើង; Flagstaff, AZ

- Susanne Schwenzer អ្នកភូគព្ភវិទូភព; សាកលវិទ្យាល័យបើកចំហ; Milton Keynes ចក្រភពអង់គ្លេស

- Ashley Stroupe, វិស្វករប្រតិបត្តិការបេសកកម្ម; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Dawn Sumner, ភូគព្ភវិទូភព; សាកលវិទ្យាល័យ California Davis; Davis, CA

- វីវៀន ស៊ុន អ្នកភូគព្ភវិទូភព; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Lucy Thompson, ភូគព្ភវិទូភព; សាកលវិទ្យាល័យ New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, ប្រទេសកាណាដា

- Scott VanBommel អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភព; សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន; St. Louis, MO

- Ashwin Vasavada, អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគម្រោង MSL; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Roger Wiens, ភូគព្ភវិទូ; LANL; Los Alamos, NM

- Sharon Wilson, ភូគព្ភវិទូភព; មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាផែនដី និងភព សារមន្ទីរអាកាស និងលំហជាតិ Smithsonian; វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី

- អាលីវី អេង និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា; បច្ចេកវិទ្យាហ្សកហ្ស៊ី; អាត្លង់តា, GA

- Remington Free, វិស្វករប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Emma Harris, និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា; សារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិ; ទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស

- Conor Hayes, និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា; សាកលវិទ្យាល័យ York; តូរ៉ុនតូ, ON, កាណាដា

- Abigail Knight, និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា; សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន; St. Louis, MO

- Deborah Padgett, OPGS Task Lead; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Amelie Roberts, ភូគព្ភវិទូភព; មហាវិទ្យាល័យអធិរាជ; ទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស

